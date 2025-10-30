Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Можно и “Простоквашино”: в Госдуме ответили на призыв запретить “Машу и Медведя”

Предложение ограничить в России показ мультсериала «Маша и Медведь» — полный абсурд. Из-за подобных призывов граждане начинают сомневаться в адекватности общественников и депутатов. Об этом в четверг, 30 октября, заявил председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.

Источник: РИА "Новости"

— Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне, — передает слова народного избранника ТАСС.

Общественный деятель Вадим Попов ранее предложил ограничить показ мультсериала на телевидении и стримингах. Он считает, что проект противоречит российским традиционным ценностям.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала эту идею и и призвала запретить блогеров с такими «глупыми инициативами».

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на российских онлайн-площадках и рекламных баннерах все чаще появляются анонсы турецких сериалов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти.

Узнать больше по теме
Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
Читать дальше