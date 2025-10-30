«Можно и “Простоквашино”: в Госдуме ответили на призыв запретить “Машу и Медведя”

— Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне, — передает слова народного избранника ТАСС.
Общественный деятель Вадим Попов ранее предложил ограничить показ мультсериала на телевидении и стримингах. Он считает, что проект противоречит российским традиционным ценностям.
Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала эту идею и и призвала запретить блогеров с такими «глупыми инициативами».
Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на российских онлайн-площадках и рекламных баннерах все чаще появляются анонсы турецких сериалов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти.