«Может только открыть дверь»: Вэнс рассказал о роли Трампа в урегулировании на Украине

Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину завершить конфликт.

Источник: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не может заставить Россию и Украину завершить вооруженный конфликт. Об этом в интервью изданию New York Post заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что сейчас Россия и Украина якобы достигли точки, когда завершение боевых действий отвечает интересам обеих сторон.

«Но поймите, президент может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше», — заявил Вэнс.

При этом американский политик подчеркнул, что более активное участие США в конфликте на Украине не в интересах Вашингтона, который стремится к достижению мира.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что все вопросы по прекращению огня адресуются только России, в то время как Украина ежедневно продолжает наносить удары по гражданским объектам РФ.