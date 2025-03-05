Может ли жена забрать наследство бывшего мужа после его смерти

«Такое действительно может быть, — объясняет адвокат Анна Аржанникова. — Супруги после развода могут остаться в хороших отношениях и договориться, что, например один из них проживает в совместной квартире, а другой забирает машину и дачный участок. При этом первый супруг спокойно приходит в квартиру, когда навещает детей, и не отказывает второму подвезти его с детьми на машине. Но как только кто-то из распавшейся семьи умирает, может выясниться следующее. Хотя имущество записано только на имя умершего, приобретено оно было в браке, и пользовались им бывшие муж и жена совместно. А значит, экс-супруг может претендовать на выдел своей доли из наследственной массы, которая равна половине этого имущества».
Нюанс в том, что такие споры решаются через суд, в то время как выделение супружеской доли действующего супруга можно произвести просто у нотариуса.
«В моей практике была именно такая ситуация: моя доверительница предъявила к новой жене бывшего мужа и к его детям иск о выделе супружеской доли в загородном доме, — добавляет адвокат. — Спустя восемь лет после развода женщина выиграла спор. Также верна и обратная ситуация: наследники умершего могут предъявить иск к бывшему супругу о включении части его имущества в наследственную массу, ведь оно было приобретено в браке».
Вывод тут один: не стоит тянуть с разделом совместно нажитого имущества. И тогда наследникам не придется судиться за недвижимость и денежные накопления.