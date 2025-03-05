Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может ли жена забрать наследство бывшего мужа после его смерти

Супруги расторгли брак, но имущество официально не разделили. Если один из них умрет, может ли второй бывший супруг претендовать на половину наследства?

Источник: Российская газета

«Такое действительно может быть, — объясняет адвокат Анна Аржанникова. — Супруги после развода могут остаться в хороших отношениях и договориться, что, например один из них проживает в совместной квартире, а другой забирает машину и дачный участок. При этом первый супруг спокойно приходит в квартиру, когда навещает детей, и не отказывает второму подвезти его с детьми на машине. Но как только кто-то из распавшейся семьи умирает, может выясниться следующее. Хотя имущество записано только на имя умершего, приобретено оно было в браке, и пользовались им бывшие муж и жена совместно. А значит, экс-супруг может претендовать на выдел своей доли из наследственной массы, которая равна половине этого имущества».

Нюанс в том, что такие споры решаются через суд, в то время как выделение супружеской доли действующего супруга можно произвести просто у нотариуса.

«В моей практике была именно такая ситуация: моя доверительница предъявила к новой жене бывшего мужа и к его детям иск о выделе супружеской доли в загородном доме, — добавляет адвокат. — Спустя восемь лет после развода женщина выиграла спор. Также верна и обратная ситуация: наследники умершего могут предъявить иск к бывшему супругу о включении части его имущества в наследственную массу, ведь оно было приобретено в браке».

Вывод тут один: не стоит тянуть с разделом совместно нажитого имущества. И тогда наследникам не придется судиться за недвижимость и денежные накопления.