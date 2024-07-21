Может ли взорваться легкое и от чего

Чтобы яснее понимать, с чем сталкиваются ваши единственные легкие, представьте сложную систему разветвляющихся трубочек и полостей. Представьте бронхи, выстланные эпителием с колеблющимися ворсинками, толкающими слой слизи с осевшими на ней вирусами, микробами и частичками пыли наружу. Еще представьте альвеолы в виде нежных шариков, смазанных изнутри слоем сурфактанта, предотвращающим их слипание. И теперь представьте, как вся эта система находится в бесконечных циклах вдоха и выдоха, напитывающих ваше тело кислородом и выводящим углекислый газ.