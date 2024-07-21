Может ли взорваться легкое и от чего

Новости про «взрыв легкого» звучат сегодня нередко. Чаще всего их связывают с увлечением молодежи вейпами и веселящим газом. А может ли на деле «взрываться» легкое? Об этом aif.ru рассказал Алексей Попов, врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
Конечно же, никакого «взрыва» легких не происходит. Это не больше, чем образное выражение. На деле может встречаться разрыв легкого, но он обычно бывает следствием какой-то травмы, когда легкое повреждается на фоне перелома ребер. Такое бывает на фоне ДТП.
Наверное, со стороны клубы ароматного пара, вырывающегося изо рта и носа, выглядят не хуже циркового фокуса, но то, что реально происходит в организме молодых ребят, к большому сожалению, слишком поздно распознается как серьезное и зачастую сложно излечимое заболевание.
На этом фоне не надо считать, что вейп безопасен. Он крайне пагубно влияет на легкие. В последнее время на амбулаторном приеме нередко приходится слышать от молодых людей, жалующихся на кашель и одышку, что они давно завязали с курением и теперь пользуются только электронными сигаретами.
Чтобы яснее понимать, с чем сталкиваются ваши единственные легкие, представьте сложную систему разветвляющихся трубочек и полостей. Представьте бронхи, выстланные эпителием с колеблющимися ворсинками, толкающими слой слизи с осевшими на ней вирусами, микробами и частичками пыли наружу. Еще представьте альвеолы в виде нежных шариков, смазанных изнутри слоем сурфактанта, предотвращающим их слипание. И теперь представьте, как вся эта система находится в бесконечных циклах вдоха и выдоха, напитывающих ваше тело кислородом и выводящим углекислый газ.
Что произойдет, если вместо чистой воздушной смеси в наши легкие начнет попадать пар электронных сигарет? Известно, что жидкости для электронных сигарет содержат большое количество токсичных и опасных соединений, которые во время нагревания (пиролиза) приобретают еще более агрессивные для организма свойства.
К ним относятся нитрозамины, свинец и мышьяк, фенолы, альдегиды, алканы, бензол, пропиленгликоль, ацетат витамина Е и другие соединения.
Действие многих веществ на организм еще недостаточно изучено, но обнаружена связь между вдыханием пара и развитием некроза легочной ткани с развитием аутоимунного ответа на собственные легкие.
Например, ароматизатор диацетил и 2,3-пентандиол на генетическом уровне нарушает работу ресничек и клеточной скелета эпителия бронхов, что приводит к их воспалению и отеку. Также разрушают работу ресничек и клеток парафиновые масла. Пропиленгликоль и глицерин нарушают липидный слой бронхов. Ацетат витамина Е разрушает сурфактант, выстилающий альвеолы и предотвращающий их слипание. Кетен вызывает воспаление легочной ткани, с кровоизлияниями, причем это воспаление не поддается лечению антибактериальными препаратами.
В дальнейшем в легочной ткани наблюдается спадение альвеол, закрытие бронхов слизистыми пробками и диффузное отложение фибрина.
Если вам ничего не говорят такие названия болезней, как острая эозинофильная пневмония, липоидная пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, острый гиперчувствительный пневмонит, диффузное альвеолярное кровоизлияние, то просто знайте, что от появления первых жалоб и необычной картины заболевания, буквально ставящей врачей в тупик, до установки точного диагноза и лечения, направленного на причину заболевания, уйдет немало времени, за которое повреждение легких будет прогрессировать.
Ведь жалобы, с которыми приходят на прием, неспецифичны и не указывают на конкретную причину. Это одышка, кашель, боль в груди, плевральная боль, кровохарканье, лихорадка и озноб, а на рентгеновском снимке грудной клетки выявляются двусторонние инфильтраты, консолидирующиеся двусторонние затемнения. Типичная картина для назначения антибактериальной терапии, которая в итоге не даст никакого эффекта.
Наиболее серьезными осложнениям могут быть отек легких и острый респираторный дистресс-синдром, а инактивация альвеолярного сурфактанта приводит к коллапсу легочной ткани со смертельным исходом.
Только 2020 г. в США из-за повреждения легких, связанного с употреблением электронных сигарет или вейпинга (EVALI), было госпитализировано 2800 человек, и них 68 спасти не удалось.
К несчастью, теперь и в России появляются трагические сообщения о гибели молодых юношей и девушек после курения электронных сигарет.