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Может ли учитель быть классным руководителем сразу в двух классах

Может ли директор школы оставить одного педагога без классного руководства, а второму дать сразу два класса? Это объяснил эксперт Обрсоюза Владимир Шулов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

В разговоре с «Мелом» он рассказал, что у директора школы если такое право. Можно поручить одному учителю классное руководство в двух классах. При этом он должен дать письменное согласие (Письмо Министерства просвещения РФ от 28 мая 2020 г. N ВБ-1159/08 "О направлении разъяснений). Но это разрешается, если в учреждении не хватает педагогов или, если кто-то из них не хочет брать классное руководство.

Что касается снятия руководства классом, то это регламентируется локальным нормативным правовым актом, который уточняет нормы трудового права. Если в соответствии с ним есть для этого основания, то такое возможно.

Владимир Шулов подчеркнул, что классное руководство — дополнительная работа, которая должна быть указана в трудовом договоре или в дополнительном соглашении. За дополнительную работу устанавливается доплата, добавил эксперт.

Ранее эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева рассказала, может ли школа брать деньги за пробный ОГЭ.