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Может ли ученик носить в школе смарт-часы

Разбираемся, распространяется ли запрет смартфонов на «умные» часы.

Источник: Midjourney

В 2024 году в школах многое изменилось, в том числе ученикам запретили пользоваться смартфонами. Также средства связи по санитарным нормам нельзя использовать в образовательных целях. Современные дети сильно отвлекаются на гаджеты: учителю сложно вести занятия, а дети плохо усваивают материал. Кроме телефонов, родители снабжают детей и другой техникой, которая позволяет следить за их местоположением или оперативно держать связь с несовершеннолетним, например смарт-часами. Можно ли на уроке пользоваться таким гаджетом, объяснили в телеграм-канале «Госуслуги: для родителей».

Запрещено ли пользоваться смарт-часами на уроке?

Законодатели использовали в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» формулировку «средства подвижной радиотелефонной связи», которые, как объяснила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, включают в себя не только смартфоны, но и любые устройства, куда можно вставить сим-карту, звонить или писать сообщения.

Поскольку смарт-часы оснащены такими функциями, школьники могут ими пользоваться только во внеурочное время, то есть на переменах, до и после уроков. Спрятать смарт-часы в рюкзак, на специальную полку или сложить в ящик для смартфонов необходимо на время урока, факультатива, классного часа и дополнительных занятий.

Решать, где дети во время занятий будут хранить свою технику, должна школа совместно с родителями.

В законе особо указано, что можно нарушить правила, если существует угроза жизни или здоровью школьника, его одноклассников или школьных работников, и в иных экстренных случаях.