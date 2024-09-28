Может ли ученик носить в школе смарт-часы

В 2024 году в школах многое изменилось, в том числе ученикам запретили пользоваться смартфонами. Также средства связи по санитарным нормам нельзя использовать в образовательных целях. Современные дети сильно отвлекаются на гаджеты: учителю сложно вести занятия, а дети плохо усваивают материал. Кроме телефонов, родители снабжают детей и другой техникой, которая позволяет следить за их местоположением или оперативно держать связь с несовершеннолетним, например смарт-часами. Можно ли на уроке пользоваться таким гаджетом, объяснили в телеграм-канале «Госуслуги: для родителей».