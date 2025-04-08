Может ли стройка выжить без мигрантов

— Они, ни дня не работая по специальности, приходя из армии, забывают полученные знания, а надо бы давать им возможность 2−3 года поработать, тогда, отслужив, искали бы свое место на стройке. Сейчас же их не берут, потому что работодатель знает, что через несколько месяцев вчерашнего выпускника заберут на срочную службу, — объяснил Шлеменков.