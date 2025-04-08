Может ли стройка выжить без мигрантов

Строительная сфера испытывает нехватку кадров. Среди тех, кто сейчас нужен на стройке: арматурщики, бетонщики, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций, сварщики, каменщики, электромонтажники, монтажники технологических трубопроводов, кровельщики, монтажники сантехнических систем и оборудования. Такой дефицит приводит к срывам сроков сдачи объектов.
— Точное количество недостающих рабочих рук определить сложно, поскольку оно варьируется в зависимости от региона, типа строительных работ и сезонности. С учетом этих факторов на протяжении 2024 года с незначительными колебаниями кадровая потребность российской стройки фиксировалась в интервале 200−400 тысяч человек, — сообщил RTVI президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
По его мнению, отсутствие строителей приводит и к снижению качества, и к увеличению стоимости недвижимости. Председатель правления АСО «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства — ОПОРА» Евгений Шлеменков подтвердил ВФокусе Mail, что отток кадров есть, но это неквалифицированная рабочая сила.
— На сегодняшний день работников не устраивает зарплата, поэтому они идут в другие сферы, например курьерские службы. Раньше мигрант соглашался на зарплату в 1000 долларов, но в последнее время заработки были ниже. Это все не критично, но это стимулирует строительные компании на заработные платы, которые устроили бы местных рабочих, — сообщил Шлеменков.
Одним из способов решить эту проблему, по мнению собеседника ВФокусе Mail, могла бы быть отсрочка от армии выпускников строительных образовательных учреждений.
— Они, ни дня не работая по специальности, приходя из армии, забывают полученные знания, а надо бы давать им возможность 2−3 года поработать, тогда, отслужив, искали бы свое место на стройке. Сейчас же их не берут, потому что работодатель знает, что через несколько месяцев вчерашнего выпускника заберут на срочную службу, — объяснил Шлеменков.
Он отметил, что стройка справится и без мигрантов, но пока же затраты на обучение местных кадров в итоге не несут никакого эффекта.