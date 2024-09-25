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Может ли школа заставлять детей участвовать в конкурсах

Иногда учителя буквально принуждают школьников принимать участие в конкурсах. Эксперт объяснил, законно ли это.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как сообщает «Мел» со ссылкой на юриста Общественного уполномоченного по защите семьи, участвовать в конкурсах, викторинах и прочих событиях, которых нет в учебном плане, ребенок должен только добровольно. Возможны какие-либо поощрения за такую активность, но применять санкции за отказ от нее педагоги не имеют права, как и оказывать психологическое давление на ученика. Спорный вопрос можно решить, подав заявление/жалобу на имя директора школы.

Если участвовать в конкурсах заставляет и директор, можно обратиться в местный департамент образования, региональное министерство образования и прокуратуру.

Иногда школа нарушает права детей и другими способами. Например, учитель может самовольно попытаться прийти домой к ребенку и проверить его жилищные условия, в том числе рабочее место. Что делать в таких случаях, объяснила юрист Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр.