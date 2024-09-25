Может ли школа заставлять детей участвовать в конкурсах

Как сообщает «Мел» со ссылкой на юриста Общественного уполномоченного по защите семьи, участвовать в конкурсах, викторинах и прочих событиях, которых нет в учебном плане, ребенок должен только добровольно. Возможны какие-либо поощрения за такую активность, но применять санкции за отказ от нее педагоги не имеют права, как и оказывать психологическое давление на ученика. Спорный вопрос можно решить, подав заявление/жалобу на имя директора школы.