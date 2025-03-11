Может ли школа перевести ребенка на домашнее обучение за плохое поведение

Она ответила на вопрос о переводе ребенка на домашнее обучение за плохое поведение изданию «Мел». В редакцию обратилась приемная мама мальчика с социализированным расстройством поведения. В связи с диагнозом он плохо себя ведет и дома, и в школе. Как рассказала женщина, классный руководитель не справляется с ребенком. По ее словам, учительница не хочет искать к нему подход, а только пишет ей замечания, призывая угомонить сына. Администрация учреждения угрожает, что официально заставит женщину сидеть с ребенком на уроках и следить за его дисциплиной. А в случае отказа переведет его на домашнее обучение. Женщина же против этих мер.
«Ребенку нужна социализация, а семье — деньги, которых я лишусь, сидя в школе с ребенком», — аргументировала она свою позицию.
Женщина поинтересовалась, может ли школа без ее согласия перевести мальчика на домашнее обучение и имеют ли учителя требовать ее присутствие на уроках.
Полина Перехода в ответ сообщила, что статья 17 ФЗ «Об образовании» предусматривает две формы получения образования: организации, которые ведут образовательную деятельность; семейное образование и самообразование.
По закону школа не может в одностороннем порядке изменить вид обучения. Права требовать от матери постоянного присутствия на уроках для контроля ребенка у учреждения тоже нет. Вместе с тем и школьник, и его мать должны подчиняться уставу образовательной организации и соблюдать требования к дисциплине.
Хоть закон «Об образовании» не предусматривает конкретных мер сохранения дисциплины (например, присутствие родителя на уроке или обязательная смена формы получения образования), этот вопрос нельзя игнорировать. Право на образование гарантировано человеку Конституцией РФ. При этом нужно помнить, что в этой ситуации оно есть не только у школьника с социализированным расстройством поведения, но и у его одноклассников. Поиск компромисса здесь особенно важен.
Также юрист отметила, что, согласно статье 42 закона «Об образовании», дети, у которых есть трудности в учебе, развитии и социальной адаптации, могут получить психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. Она включает в себя:
- психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей (законных представителей) и педагогических работников,
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия,
- логопедическую помощь,
- — реабилитационные и другие медицинские мероприятия.
Чтобы ребенок получил такую помощь, его родители или законные представители должны написать заявление или предоставить письменное согласие. С ребятами работают специальные центры. Они также помогают образовательным организациям.
Эксперт посоветовала маме мальчика обратиться за помощью в такой центр. Специалисты подскажут, какой метод обучения подходит ребенку. Причем школа обязана помочь обратиться в этот центр и в целом разрешить ситуацию. Согласно п. 6 ст. 28 закона «Об образовании», образовательная организация должна «соблюдать права и свободы обучающихся и их родителей», а также «обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся».
Нередко хлопоты учителям и родителям доставляют дети с диагнозом СДВГ. Как помочь такому ребенку, рассказала профессор кафедры педиатрии, эндокринологии и реабилитологии ФП и ДПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Анна Скоромец.