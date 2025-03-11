Может ли школа перевести ребенка на домашнее обучение за плохое поведение

Она ответила на вопрос о переводе ребенка на домашнее обучение за плохое поведение изданию «Мел». В редакцию обратилась приемная мама мальчика с социализированным расстройством поведения. В связи с диагнозом он плохо себя ведет и дома, и в школе. Как рассказала женщина, классный руководитель не справляется с ребенком. По ее словам, учительница не хочет искать к нему подход, а только пишет ей замечания, призывая угомонить сына. Администрация учреждения угрожает, что официально заставит женщину сидеть с ребенком на уроках и следить за его дисциплиной. А в случае отказа переведет его на домашнее обучение. Женщина же против этих мер.