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Может ли школа отказать в выдаче медали из-за своей забывчивости

И куда обращаться в таких случаях.

Источник: РИА "Новости"

Могут ли ученику отказать в выдаче золотой медали из-за того, что его забыли внести в список на ее получение? Об этом в разговоре с «Мелом» рассказала юрист Оксана Васильева.

Она сообщила, что порядок выдачи медалей регламентируется соответствующим приказом Минобра. Медали «За особые успехи в учении» I и II степеней торжественно вручаются выпускникам вместе с аттестатом. В книге регистрации, которая ведется в школе, делается запись о выдаче награды.

Медаль выдают лично выпускнику (или другому человеку по доверенности). Также ее могу направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее трех рабочих дней после даты издания распорядительного акта об отчислении выпускника.

Руководство школы, которое не обеспечило своевременную выдачу медалей, может понести дисциплинарную и материальную ответственность. С жалобами нужно обращаться в местный орган исполнительной власти (департамент, министерство и так далее), который отвечает за образование. Сделать это можно лично или через сайт организации.

Ранее опрос показал, какие школьные знания пригодились россиянам во взрослой жизни.

Айгуль Сабитова