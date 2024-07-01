Может ли школа отказать в выдаче медали из-за своей забывчивости

Руководство школы, которое не обеспечило своевременную выдачу медалей, может понести дисциплинарную и материальную ответственность. С жалобами нужно обращаться в местный орган исполнительной власти (департамент, министерство и так далее), который отвечает за образование. Сделать это можно лично или через сайт организации.