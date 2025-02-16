Может ли ребенок лишить отца и мать родительских прав

Да. В СК РФ на этот случай есть специальная норма в ст. 56 «Право ребенка на защиту»: «Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)». Ребенок всегда может обратиться в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет ¾ пойти сразу в суд с заявлением. Важно, что, если от несовершеннолетнего в суд поступит заявление, где ответчиками будут выступать родители, об этом проинформируют органы опеки и привлекут их к участию в процессе для обеспечения интересов ребенка.