Может ли ребенок лишить отца и мать родительских прав

Aif.ru разобрался, есть ли у ребенка право на защиту и может ли он сам что-то предпринять, если родители его бьют, злоупотребляют веществами или алкоголем или вовсе относятся к нему безразлично.
За что лишают родительских прав?
Лишение родительских прав крайняя мера, которая применяется только при серьезных «проступках» со стороны матери или отца ребенка. Закрытый перечень оснований закреплен в ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ). В него вошли:
- злостное уклонение от уплаты алиментов;
- уклонение от выполнения родительских обязанностей ¾ мать или отец не заботятся о здоровье ребенка, его духовном или физическом развитии
и т. д.
- отказ забирать ребенка из роддома, образовательного или иного социального учреждения;
- злоупотребление родительскими правами, например, склонение к попрошайничеству или запрет ходить в школу в угоду родительским интересам;
- жестокое обращение с детьми;
- наличие у родителей алкогольной или наркотической зависимости;
- совершение родителем умышленного преступления против ребенка, супруга или иного члена своей семьи.
Какие конкретно действия могут привести к лишению родительских прав, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил в своем постановлении.
Кто может подать заявление о лишении родителя его прав?
Об этом написано в ст. 70 СК РФ «Порядок лишения родительских прав». Встать на защиту несовершеннолетнего и поставить перед судом вопрос о лишении родительских прав по закону могут:
- один из родителей;
- лицо, заменяющее родителя;
- прокурор;
- органы опеки и попечительства;
- комиссии по делам несовершеннолетних;
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и т. д.
Может ли ребенок сообщить о нарушениях родителей?
Да. В СК РФ на этот случай есть специальная норма в ст. 56 «Право ребенка на защиту»: «Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)». Ребенок всегда может обратиться в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет ¾ пойти сразу в суд с заявлением. Важно, что, если от несовершеннолетнего в суд поступит заявление, где ответчиками будут выступать родители, об этом проинформируют органы опеки и привлекут их к участию в процессе для обеспечения интересов ребенка.
Может ли ребенок лишить родителей родительских прав?
Несмотря на то, что ребенку предоставлено право самому заявлять о нарушениях со стороны родителей и предпринимать меры для защиты, в ранее упомянутой ст. 70 СК РФ их нет. Несовершеннолетние не указаны в качестве лиц, которые могут подавать соответствующие заявления.
Верховный Суд РФ указал, что положения ст. 56 и ст.70 кодекса не противоречат друг другу ¾ их нужно применять в совокупности, а значит, ребенок вправе инициировать процедуру лишения прав своих родителей.
Как ребенок может подать заявление о лишении родительских прав?
Юный человек, чьи права нарушаются, может воспользоваться одним из трех способов в зависимости от возраста и ситуации в семье. Это можно сделать следующим образом:
- Обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением, в котором описать проблему и попросить провести проверку ¾ при наличии оснований, уполномоченный орган инициирует судебный процесс.
- По достижении 14 лет напрямую подать заявление в суд, но для этого нужны определенная подготовка и знания.
- Задействовать второго родителя, чтобы он подал заявление от своего имени.