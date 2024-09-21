Может ли ребенок лететь в самолете без сопровождения взрослых

Родители часто переживают, когда не могут улететь со своим ребенком в другой город или страну, но отправить его туда нужно. В таком случае у авиакомпаний есть специальные программы, которые позволяют детям от двух до 12 лет летать без сопровождения законных представителей.
Гражданское законодательство Российской Федерации делит детей на малолетних и тех, кто старше 14 лет. До этого возраста все юридически значимые действия совершают их родители или законные представители.
В 14 лет у ребенка появляется паспорт гражданина РФ, С этого момента он волен распоряжаться заработком и участвовать в сделках с согласия родителей, а также должен нести гражданско-правовую ответственность за причиненный им вред.
Что касается перелетов, возраст самостоятельности начинается раньше — с 12 лет. С этого момента ребенок может покупать билеты на самолет по свидетельству о рождении, однако все происходит с согласия родителей.
Дети с двух до 12 лет могут летать либо с сопровождающим, либо под наблюдением авиакомпании (если она оказывает такую услугу).
Правила авиаперевозок пассажиров до 12 лет
Каждая авиакомпания определяет свои правила. От них зависит, предоставляет ли она услугу сопровождения детей до 12 лет и с какого возраста можно воспользоваться услугой (например, большинство авиакомпаний сопровождают детей только с пяти лет).
Чтобы воспользоваться услугой «Несопровождаемый ребенок», нужно:
- обратиться в колл-центр авиакомпании или в кассу аэропорта и узнать нужную информацию;
- заполнить специальную форму-заявление, указав информацию о рейсе, данные провожающего и встречающего лица, данные родителей и ребёнка, а также сотрудника авиакомпании, отвечающего за сопровождение (обычно готовится 4 экземпляра);
- приобрести билет по взрослому тарифу;
- оплатить услугу;
- получить подтверждение авиакомпании на сопровождение.
Какие документы потребуются:
- документ, подтверждающий личность заявителя (например, паспорт одного из родителей);
- документ, удостоверяющий взаимоотношения между ребенком и заявителем (например, свидетельство о рождении или усыновлении);
- загранпаспорт ребенка в визой (при международной перевозке);
- нотариально оформленное согласие на выезд ребёнка от одного из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей, с указанием срока выезда и страны (или нескольких стран), которую ребенок намерен посетить (при международной перевозке);
- если провожающий не является законным представителем ребёнка, то необходима нотариальная доверенность от одного из родителей на представление интересов несовершеннолетнего.
Как работает услуга
После выполнения всех условий и подтверждения компанией перевозки ребенка до 12 лет родители или официальные представители должны сопроводить ребенка к стойке регистрации. После этого сотрудник авиакомпании пройдет с ним через паспортный контроль, досмотр и приведет к выходу на посадку. Взрослый, который привез несовершеннолетнего пассажира, должен оставаться в аэропорту до взлета самолета.
Бортпроводник встретить ребенка на борту самолета и будет присматривать за ним на протяжении всего полета. После приземления в пункте назначения сотрудник авиакомпании встретит пассажира у выхода из самолета, проведет его через паспортный контроль и таможню и передаст встречающему совершеннолетнему взрослому.
Перед полетом нужно обязательно объяснить ребенку правила поведения в аэропорту в самолете и рассказать, как будет проходить полет и кто его встретит в пункте назначения.
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