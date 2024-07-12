Может ли «развязаться пупок»?

По мере взросления человека, увеличения его веса, снижения тонуса мышц, наличия ряда заболеваний в этих слабых местах могут появляться дефекты и формироваться грыжевые выпячивания, состоящие из тех органов брюшной полости, которые располагаются близко к этой зоне — жировой ткани, кишки и т. д. К сожалению, грыжевые дефекты не могут исчезнуть ни сами по себе, ни под влиянием каких-либо физических упражнений, массажа или мануальных техник, ликвидировать их можно только хирургически. Без операции грыжа будет только увеличиваться, начнет расти и риск осложнений.