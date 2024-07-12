Может ли «развязаться пупок»?

Пупок — часть живота «с изюминкой». Кто-то его стесняется, кто-то его украшает, а кто-то переживает, что он может травмироваться. Одно из частых выражений, которое можно услышать, если человек таскает тяжести или слишком усердно занимается в зале с большими весами — «пупок развяжется». А может ли он на самом деле «развязаться»? Об этом aif.ru рассказал хирург высшей категории, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б. В. Петровского, д. м. н. Алексей Шестаков.
Когда формируется плод, он соединен с материнской плацентой пуповиной. Пуповина — специальный орган, по сосудам которого поступают к плоду питательные вещества из материнского организма, обеспечивая его рост и развитие. После рождения ребенка пуповина перерезается — от нее остается небольшой участок, который пережимают специальным зажимом и перевязывают. Через несколько дней этот оставшийся участок пуповины подсыхает и отваливается, а на его месте и образуется известный всем пупок.
Так что, да, пуповину перевязывают, вот только «развязаться» в пупке, конечно же, ничего не может, это заблуждение. А вот что действительно может случиться, так это появление пупочной грыжи, когда пупок не «развязывается», а, скорее, растягивается, образуя грыжевое выпячивание, к сожалению, знакомое многим.
Брюшная стенка человека, в целом, это очень прочная структура, состоящая из нескольких слоев сухожилий и мышц. Все это необходимо для удержания тела в определенном положении при стоянии и перемещениях, наклонах и иных движениях, при этом обеспечивая постоянство положения органов брюшной полости. Также мышцы торса призваны сдерживать и внутрибрюшное давление, которое выше атмосферного. Однако на брюшной стенке есть зоны, которые этими мышцами и структурами прикрыты слабо или не прикрыты вообще. Маленький участок, где расположен пупок, в силу анатомических особенностей и формирования пуповины — «слабое» место брюшной стенки, не имеющее прочностных элементов.
По мере взросления человека, увеличения его веса, снижения тонуса мышц, наличия ряда заболеваний в этих слабых местах могут появляться дефекты и формироваться грыжевые выпячивания, состоящие из тех органов брюшной полости, которые располагаются близко к этой зоне — жировой ткани, кишки
Операция при пупочной грыже обычно непродолжительна и малотравматична. Раньше хирурги лишь сшивали ткани в месте их расхождения, сегодня используют метод «заплатки», используя специальную сетку, что дает дополнительное укрепление шва и профилактику рецидивов. Синтетическая нить такой «заплатки» укрепляет рубец, обеспечивая необходимую прочность даже при серьезных физических нагрузках. Пупочная грыжа — распространенное заболевание, хирурги часто и успешно выполняют эти операции, вот только никаких «развязавшихся» узлов при этом не обнаруживают.