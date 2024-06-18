Может ли работодатель запретить подрабатывать

"По совместительству не могут работать, например, несовершеннолетние граждане. Водителям нельзя выходить на работу по совместительству с аналогичными функциями, потому что им по закону требуется определенный отдых между периодами выполнения работы, — пояснил адвокат и политик Александр Зорин. — Директора компании могут подрабатывать с письменного согласия собственника, а госслужащие — если это не влечет за собой конфликта интересов.