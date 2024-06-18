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Может ли работодатель запретить подрабатывать

Некоторым гражданам действительно нельзя подрабатывать по закону.

Источник: Getty Images/Unsplash

По общему правилу, нельзя запрещать сотрудникам подрабатывать — по статистике, так делает значительная часть россиян. Однако практически из любого правила есть исключения.

"По совместительству не могут работать, например, несовершеннолетние граждане. Водителям нельзя выходить на работу по совместительству с аналогичными функциями, потому что им по закону требуется определенный отдых между периодами выполнения работы, — пояснил адвокат и политик Александр Зорин. — Директора компании могут подрабатывать с письменного согласия собственника, а госслужащие — если это не влечет за собой конфликта интересов.

Конфликт интересов — вопрос довольно острый, он может возникнуть и при работе в коммерческой структуре. Например, если сотрудник устроился по совместительству к конкуренту или, наоборот, клиенту (или заказчику).

Трудиться «по обе стороны баррикад» все же вряд ли дадут — слишком велики риски разглашения конфиденциальной информации на основном или «дополнительном» месте работы.

Также ограничения связаны со статусом самозанятого — госслужащие могут оформлять его только для сдачи в аренду недвижимости, а всем самозанятым в целом запрещено работать с нынешними или бывшими работодателями, если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Так сделано для защиты самих самозанятых — чтобы работодатели не переводили своих сотрудников в этот статус, чтобы платить меньше и маскировать фактически трудовые отношения".

Однако в пределах упомянутых ограничений всегда можно договориться с работодателем, особенно если на подработке вы реализуете другую функцию, занимаетесь, например, преподаванием, добавил эксперт.