Может ли работодатель запретить подрабатывать

По общему правилу, нельзя запрещать сотрудникам подрабатывать — по статистике, так делает значительная часть россиян. Однако практически из любого правила есть исключения.
"По совместительству не могут работать, например, несовершеннолетние граждане. Водителям нельзя выходить на работу по совместительству с аналогичными функциями, потому что им по закону требуется определенный отдых между периодами выполнения работы, — пояснил адвокат и политик Александр Зорин. — Директора компании могут подрабатывать с письменного согласия собственника, а госслужащие — если это не влечет за собой конфликта интересов.
Конфликт интересов — вопрос довольно острый, он может возникнуть и при работе в коммерческой структуре. Например, если сотрудник устроился по совместительству к конкуренту или, наоборот, клиенту (или заказчику).
Также ограничения связаны со статусом самозанятого — госслужащие могут оформлять его только для сдачи в аренду недвижимости, а всем самозанятым в целом запрещено работать с нынешними или бывшими работодателями, если с момента увольнения прошло менее двух лет.
Так сделано для защиты самих самозанятых — чтобы работодатели не переводили своих сотрудников в этот статус, чтобы платить меньше и маскировать фактически трудовые отношения".
Однако в пределах упомянутых ограничений всегда можно договориться с работодателем, особенно если на подработке вы реализуете другую функцию, занимаетесь, например, преподаванием, добавил эксперт.