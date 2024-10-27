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Может ли работодатель отказать в отпуске

Далеко не все работодатели легко отпускают своих сотрудников в отпуск. Эксперты рассказали, какие права на отдых должны предоставлять работникам.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Общие правила

Как пишет «Объясняем. РФ», любой сотрудник может уйти в оплачиваемый отпуск спустя шесть месяцев работы в компании по ТК РФ. По договоренности с руководством это можно сделать и раньше. Если человеку отказывают в отпуске — это нарушение трудового законодательства. Работника могут не отпустить отдыхать, если его отсутствие повлияет на деятельность компании, однако он должен дать на это свое согласие. Перенесенный отпуск ему должны будут предоставить в течение 12 месяцев следующего рабочего года. Продолжительность отдыха должна составлять минимум 28 календарных дней в год.

Кому нельзя отказывать в отпуске

Ни при каких обстоятельствах нельзя отказать в отпуске сотрудникам младше 18 лет и людям, трудящимся на вредных производствах или в опасных условиях.

Как обратиться в Гострудинспекцию

Если работодатель нарушает закон, Государственная инспекция труда это проверит. Если все подтвердится, ему вынесут предупреждение или выпишут штраф. Для должностных лиц, ИП, малых предприятий размер взыскания варьируется от 1 до 5 тысяч рублей. Для остальных компаний штрафы составляют 30−50 тысяч рублей.

При обращении в инспекцию надо написать жалобу на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Ее можно будет подать лично в ведомство (список по регионам можно найти на карте Роструда), отправить заказным письмом (бланк есть на сайте базы НПА) или через портал «Онлайнинспекция.рф» (форма «Сообщить о проблеме», нужно будет зарегистрироваться через «Госуслуги»). При любом из вариантов ответ поступит в течение 30 дней.

Ранее эксперты рассказывали, почему выгодно уходить в отпуск в ноябре.