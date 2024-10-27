Может ли работодатель отказать в отпуске

Как пишет «Объясняем. РФ», любой сотрудник может уйти в оплачиваемый отпуск спустя шесть месяцев работы в компании по ТК РФ. По договоренности с руководством это можно сделать и раньше. Если человеку отказывают в отпуске — это нарушение трудового законодательства. Работника могут не отпустить отдыхать, если его отсутствие повлияет на деятельность компании, однако он должен дать на это свое согласие. Перенесенный отпуск ему должны будут предоставить в течение 12 месяцев следующего рабочего года. Продолжительность отдыха должна составлять минимум 28 календарных дней в год.