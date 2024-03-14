Может ли рабочий день заканчиваться обеденным перерывом?

При 12 часовой смене перерыв на обед может быть разбит на две части (трудовое законодательство это не запрещает). Например, первый перерыв через 3,5 — 4 часа после начала рабочей смены, а второй — через 7,5 — 8 часов. Однако общая продолжительность отдыха, также как и при восьмичасовом рабочем дне, не должна быть меньше 30 минут и превышать двух часов.