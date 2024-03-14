Может ли рабочий день заканчиваться обеденным перерывом?

Какова длительность обеденного перерыва?
Обеденный перерыв при восьмичасовом рабочем должен длиться от 30 минут (минимум) до двух часов (максимум).
При 12 часовой смене перерыв на обед может быть разбит на две части (трудовое законодательство это не запрещает). Например, первый перерыв через 3,5 — 4 часа после начала рабочей смены, а второй — через 7,5 — 8 часов. Однако общая продолжительность отдыха, также как и при восьмичасовом рабочем дне, не должна быть меньше 30 минут и превышать двух часов.
Если же продолжительность ежедневной рабочей смены не превышает четырех часов, то по закону, указанный перерыв на обед может не предоставляться.
Можно ли перенести обеденный перерыв в конец рабочего дня?
Как пояснили в Роструде, в ТК РФ не сказано, через какой период времени после начала смены сотрудник может уйти на обеденный перерыв. Эти нормы устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. Обычно в компаниях на отдых выделяют один час, а обеденное время длится с 12:00 до 13:00 или с 13:00 до 14:00.
Однако указанный перерыв должен прерывать рабочий день, то есть после такого перерыва работник должен продолжить работу, а не идти домой.
«Перерыв для отдыха и питания не может быть предоставлен в начале или в конце рабочего дня», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, нельзя сокращать рабочий день за счет обеда, добавили в Роструде.