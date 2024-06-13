Может ли психологическая травма передаваться по наследству?

Чтобы понять, как психологическая травма может передаваться из поколения в поколение, нужно рассмотреть различие между геномом, то есть полным набором ДНК организма, и эпигеном. Последний меняется в каждой клетке в каждый момент времени. Он реагирует на все факторы окружающей среды и определяет, какие гены будут активированы, а какие останутся «спящими».