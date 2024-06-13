Может ли психологическая травма передаваться по наследству?

Эпигенетика — это наука, которая изучает, как включаются и выключаются гены. Она предполагает, что последствия травмы — от войны и геноцида до жестокого обращения и факторов окружающей среды — могут передаваться из поколения в поколение.
Экспрессия генов (молекулярный процесс) повышает активность одних генов, в то время как других — подавляет путем добавления и удаления химических меток, называемых метильными группами, к генам.
Многие ученые предположили, что именно этот процесс связан с передачей материнской травмы потомкам, а ее эпигенетические эффекты могут быть выражены в нескольких поколениях.
Чтобы понять, как психологическая травма может передаваться из поколения в поколение, нужно рассмотреть различие между геномом, то есть полным набором ДНК организма, и эпигеном. Последний меняется в каждой клетке в каждый момент времени. Он реагирует на все факторы окружающей среды и определяет, какие гены будут активированы, а какие останутся «спящими».
Психическое здоровье в поколении после травмы
В 2015 году ученые провели исследование ДНК у 32 выживших в Холокосте людей и их родителей. Специалисты изучали ген FKBP5, связанный с тревожностью и другими проблемами психического здоровья.
Команда выявила эпигенетические изменения в одной и той же области гена у выживших и их детей. У тех, кто находился за пределами Европы и избежал Холокоста, подобного не наблюдалось.
В исследовании, проведенном в 2020 году, ученые обнаружили, что у детей, чьи матери пережили Холокост, были замечены более низкие уровни метилирования ДНК (добавления химической метки к ДНК). Без адекватных скорости и уровня этого процесса человек не может эффективно адаптироваться к меняющимся условиям.
Результаты показали, что травма матери, даже если она произошла в детстве, может привести к эпигенетическим изменениям в ДНК ее яйцеклеток и, таким образом, повлиять на психическое здоровье ее детей.
Симптомы травмы у родителей и потомства
Легче всего наследственную травму изучать на мышах и крысах, так как они производят несколько пометов в год. В серии экспериментов на грызунах ученые подвергали их воздействию химического вещества с запахом лаванды и одновременно с этим поражали испытуемых легким разрядом тока. В итоге подопытные начали бояться аромата.
Следующие два поколения мышей вздрагивали от запаха лаванды, хотя раньше с ним никогда не сталкивались.
Далее специалисты провели эксперимент с запахом миндаля. Аромат также сочетался с ударами тока, поэтому подопытные стали бояться его.
После того, как на мышей воздействовали ароматом миндаля, но без ударов током, они перестали бояться запаха. То же самое наблюдалось и у потомства.
Другой эксперимент с использованием щенков и их потомков с депрессией, дефицитом памяти и неспособности оценивать потенциальную опасность, показал, что риск возникновения расстройств снижался только после пятого поколения.
Травма, вызванная факторами окружающей среды
Одно раннее исследование, проведенное в 2005 году, показало, что воздействие сельскохозяйственного фунгицида винклозолина повлияло на потомство крыс — у особей мужского пола погибал высокий процент спермотозоидов. Это наблюдалось и в последующих трех поколениях, хотя воздействию винклозолина подвергались только беременные матери.
Позже ученые протестировали влияние химического вещества глифосата. Результат показал, что потомству это не навредило, однако в третьем и четвертом поколении наблюдалась более высокая частота заболеваний предстательной железы, почек и яичников, наряду с ожирением и врожденными аномалиями.
Обращение вспять эпигенетических изменений
Недавний эксперимент на мышах показал, что поведение, связанное с травмой, можно изменить.
Подопытных поместили в вольер с другими грызунами, где находились разнообразные игрушки, колеса для бега и лабиринты. По сравнению с травмированными подопытными в обычном вольере, испытуемые со своими сородичами, которые жили в более стимулирующих условиях, не проявляли симптомов расстройств. Также их не наблюдалось и у следующих поколений.
Некоторые исследования показывают, что влиять на эпигеном могут даже физические нагрузки. К такому выводу пришли ученые, изучив 70 пар однояйцевых близнецов. У физически активных испытуемых были более низкие показатели ожирения и других метаболических заболеваний, даже если у матерей наблюдались подобные заболевания.
По словам специалистов, человечество научилось бороться с травмами, и это доказывает то, что оно до сих пор живо. «Жизнестойкость — более доминирующая черта. Будь это так, мы бы не выжили, как раса», — заключили ученые.
Ранее специалисты выяснили, что СДВГ может быть эволюционным преимуществом.
Анна Морозова