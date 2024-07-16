Может ли педагог уйти в академический отпуск на год?

Некоторые педагоги имеют право на длительный отпуск. Об этом изданию «Мел» рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Грибенкова.
Так, через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы учителя имеют право на отпуск сроком до 1 года. Это прописано в статье 335 Трудового кодекса РФ.
При предоставлении педагогу длительного отпуска учитывают ряд обстоятельств:
— фактически проработанное время;
— время, когда за человеком сохранялось место работы (например, когда работник находился в декрете или переводился на другую работу и после восстанавливался на прежнем месте);
— период производственной практики.
Чтобы получить его, нужно подать заявление. После этого образовательная организация оформит соответствующий акт. Порядок предоставления длительного отпуска закреплен в Приказе Минобра от 31.05.2016 № 644, уточнила юрист.
Валентина Грибенкова подчеркнула, что в период отдыха педагога за ним сохраняются место работы (должность), объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам и графикам).
«Перевод педагога на другую работу, как и увольнение по инициативе работодателя, в период длительного отпуска не допускается и является незаконным», — добавила эксперт.
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Айгуль Сабитова