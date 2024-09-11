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Может ли оклад быть ниже МРОТ

Зарплата состоит из оклада (тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат.

Источник: Freepik

Оклад — может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда), а месячная зарплата работника, который добросовестно работал весь месяц и не пропустил ни одного дня, не может. Такие разъяснения дал Минтруд, опираясь на нормы Трудового кодекса Российской Федерации и позиции вышестоящих судов. Почему оклад можно делать незначительного размера, когда работника нельзя лишить премии, и какие выплаты нельзя плюсовать к зарплате, чтобы довести ее до МРОТ, читайте в обзоре aif.ru.

Почему оклад может быть меньше МРОТ?

Потому что равна МРОТ или больше его должна быть зарплата, а оклад — это ее составная часть без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ). Минтруд разъяснил, что меньше МРОТ может быть и оклад, и тарифная ставка.

В каком случае работника нельзя лишить премии и других стимулирующих выплат?

В соответствии с трудовым законодательством, зарплата состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. То есть за счет дополнительных сумм к окладу работодатель увеличивает размер зарплаты до требуемого государством.

Конституционный Суд подчеркнул, что платить ниже МРОТ работнику, который отработал положенную норму часов и выполнил свои трудовые обязанности, нельзя. Поэтому лишать премии добросовестного сотрудника, если при этому его зарплата станет меньше МРОТ, не допускается.

Какие выплаты нельзя учитывать при оценке соответствия зарплаты МРОТ?

В расчет зарплаты не входят следующие выплаты:

  • за сверхурочную работу;
  • работу в ночное время;
  • работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
  • за совмещение профессий (должностей);
  • районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Об этом напомнил Конституционный Суд.