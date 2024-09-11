Может ли оклад быть ниже МРОТ

Оклад — может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда), а месячная зарплата работника, который добросовестно работал весь месяц и не пропустил ни одного дня, не может. Такие разъяснения дал Минтруд, опираясь на нормы Трудового кодекса Российской Федерации и позиции вышестоящих судов. Почему оклад можно делать незначительного размера, когда работника нельзя лишить премии, и какие выплаты нельзя плюсовать к зарплате, чтобы довести ее до МРОТ, читайте в обзоре aif.ru.