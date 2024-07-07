Может ли настроение зависеть от магнитных бурь

Как он отмечает, в теории воздействие космической погоды на состояние метеозависимых людей возможно, однако далеко не все люди, которые испытывают эмоциональные проблемы на фоне радиационных и геомагнитных бурь, реально к ним чувствительны. Нередко тревожность у таких людей возникает на фоне опасений за свое здоровье и «накручивания», возникающего после прочтения новостей об ужасном воздействии космической погоды на людей.