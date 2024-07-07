Может ли настроение зависеть от магнитных бурь

Метеозависимые люди в период возмущения магнитного поля Земли могут испытывать недомогание, головную боль, проблемы со здоровьем. А может ли меняться настроение от магнитных бурь — разбирался aif.ru.
Врачи и психологи сходятся во мнении, что в период геомагнитных бурь люди могут испытывать подавленность и ухудшение настроения.
«Под влиянием геомагнитных возмущений возникает функциональное напряжение нервной системы, что приводит к снижению устойчивости к умственным и физическим нагрузкам: снижению внимания, увеличению времени реакции на сигнал, повышению вероятности принятия неверных решений, наблюдается усталость, внутреннее напряжение, гиперестезия, а также реактивная тревожность, агрессивность, перепады настроения, бессонница», — рассказала Агентству городских новостей «Москва» кандидат медицинских наук, заместитель декана факультета общей и клинической психологии Московского института психоанализа Ксения Пыркова.
Врач-терапевт Марина Константинова также отмечает, что «некоторые пациенты жалуются, что перед и во время магнитной бури у них возникает головная боль, настроение становится неустойчивым, отмечается тревожность, раздражительность, снижается работоспособность. Все это — признаки метеозависимости», — рассказала она РГ.
Однако врач уверена, что в самочувствии людей большую роль играет психологический фактор. Пациент с хроническими недугами считает, что ухудшение связано с изменением погоды или геомагнитной обстановки, и, услышав неблагоприятный прогноз, начинает тревожиться и уже подсознательно «ожидает» обострения, что и приводит к смене настроения.
Упадок сил и ухудшение настроения на фоне радиационных штормов и геомагнитных бурь могут чувствовать как реально метеозависимые люди, так и те, кто на самом деле нечувствителен к изменениям в космической погоде, но излишне подвержен страху перед неизвестным. Об этом в разговоре с Общественной службой новостей сообщил практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
Как он отмечает, в теории воздействие космической погоды на состояние метеозависимых людей возможно, однако далеко не все люди, которые испытывают эмоциональные проблемы на фоне радиационных и геомагнитных бурь, реально к ним чувствительны. Нередко тревожность у таких людей возникает на фоне опасений за свое здоровье и «накручивания», возникающего после прочтения новостей об ужасном воздействии космической погоды на людей.
Источники: https://icmos.ru https://rg.ru https://www.osnmedia.ru