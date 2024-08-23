Может ли мошенник взломать «Госключ»

Портал госуслуг также надёжно защищен, заявили в ведомстве. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст необходимую для входа информацию. «Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому. Помните, что сотрудники портала никогда не звонят», — предупредили в Минцифры.