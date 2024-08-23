Может ли мошенник взломать «Госключ»

В СМИ периодически появляются сообщения о новой схеме мошенников, в которой задействованы приложения «Госуслуги» и «Госключ». Речь идет о поддельных доверенностях, которые злоумышленники уговаривают подписать «Госключом». В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что приложения надежно защищены.
«Воспользоваться приложением “Госключ” и подписать в нём значимые документы — договоры, заявления — может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием “Госключа” исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего “Госключа”, — это обман», — заявили в Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что воспользоваться приложением «Госключ» можно только на одном устройстве. Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учётной записью Госуслуг, смс-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно.
«Нотариальную доверенность нельзя подписать “Госключом”. Это можно сделать только при личном визите к нотариусу», — прокомментировали в Минцифры.
Портал госуслуг также надёжно защищен, заявили в ведомстве. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст необходимую для входа информацию. «Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому. Помните, что сотрудники портала никогда не звонят», — предупредили в Минцифры.
Источники. https://digital.gov.ru