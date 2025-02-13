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Может ли мать-одиночка временно отдать ребенка в детский дом

Отвечает адвокат по семейным и наследственным спорам.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Бывает так, что мать-одиночка находится в сложной жизненной ситуации, в которой ребенок начинает мешать. Из-за определенных обстоятельств родители становятся неспособны выполнять свои обязанности и воспитывать детей. В таком случае встает вопрос: можно ли временно отдать малыша в детский дом?

Адвокат по семейным и наследственным спорам Ирина Дементьевская рассказала изданию «Мел», что ребенка можно временно поместить в детское учреждение, но только в том случае, если родители не могут исполнять свои обязанности по уважительным причинам. То есть решение не может быть принято только на основании желания взрослых и на постоянной основе, поскольку детский дом является крайней мерой.

Для временного размещения ребенка в детском доме необходимо заключить трехстороннее соглашение между матерью, органами опеки и детским учреждением. В этом соглашении должны быть предусмотрены следующие аспекты:

  • мероприятия по предоставлению семье консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, направленной на устранения причин, из-за которых ребенок был направлен в детский дом;
  • обязанности родителя в отношении воспитания и развития ребенка, заботы о его здоровье, а также количество и периодичность посещений, участие в обеспечении содержания ребенка в учреждении;
  • срок пребывания ребенка в детском доме

Если ребенку десять и более лет, он обязан дать свое согласие на временное размещение в детском учреждении.

Алгоритм действий

Для начала мать-одиночка должна обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства или пребывания с заявлением о временном помещении ребенка в детское учреждение.

После этого орган опеки направляет в учреждение следующие документы:

  • личное заявление законного представителя ребенка с указанием причин и срока временного помещения;
  • копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
  • копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия законного представителя;
  • сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
  • заключение медицинской организации о состоянии здоровья ребенка;
  • заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
  • индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (при наличии);
  • направление органа или организации, осуществляющих функции учредителя детского учреждения;
  • акт обследования условий жизни ребенка;
  • индивидуальную программу предоставления социальных услуг (при наличии)

Таким образом, если родитель сможет обосновать причину такого решения и и выполнит все требования законодательства, временное размещение ребенка в детском доме возможно.

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