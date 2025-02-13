Может ли мать-одиночка временно отдать ребенка в детский дом

Адвокат по семейным и наследственным спорам Ирина Дементьевская рассказала изданию «Мел», что ребенка можно временно поместить в детское учреждение, но только в том случае, если родители не могут исполнять свои обязанности по уважительным причинам. То есть решение не может быть принято только на основании желания взрослых и на постоянной основе, поскольку детский дом является крайней мерой.