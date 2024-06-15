Может ли кошка заразиться опасными болезнями от человека?

Многие знают, что животные могут переносить опасные для людей заболевания. Но бывают и обратные случаи, когда человек заражает кошку. При контакте человека с питомцем возникает риск распространения инфекций.
Какие болезни общие для человека и животных?
Зооантропонозы — инфекционные и инвазионные болезни, которые опасны и для людей, и для животных.
К таким заболеваниям относятся:
- Сибирская язва. Острая инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, человека, вызванная спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Протекает в кожной или септической формах (у животных встречаются кишечная и легочная формы).
- Бруцеллез. Зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Инфекцию вызывают бактерии рода Brucella. Характеризуется поражением нервной, половой, сердечно-сосудистой и других систем, а также опорно-двигательного аппарата. Проявляется лихорадкой, ознобом.
- Бешенство. Зоонозное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Возбудитель бешенства относится к порядку Mononegavirales семейства Rhabdoviridae. Главные источники возбудителя инфекции — дикие собаки, кошки, хищники.
- Сап. Зоонозное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia mallei. Передается от непарнокопытных животных (ослов, лошадей, верблюдов). Характеризуется специфическими поражениями кожи, мышц, суставов, внутренних органов, слизистых оболочек. Сап протекает в острой и хронической формах.
- Птичий грипп. Вирусная инфекция домашних и диких птиц, передающаяся человеку. Характеризуется общим угнетением, отеками, кровоизлияниями, поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Возбудителем птичьего гриппа является вирус типа А.
Как понять, что кошка болеет?
Изменения в поведении кошки могут быть сигналом о том, что питомец нездоров. Стоить обратить внимание на следующие признаки проблем со здоровьем:
- ухудшение состояния кожи и шерсти, появление залысин и покраснений,
- кашель и чихание, а также выделения из глаз и носа,
- нарушение мочеиспускания,
- плохой аппетит и отказ от еды,
- рвота и диарея,
- изменения веса,
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
Если вы обнаружили у своего питомца эти признаки, то стоит обратиться к ветеринару. Также важно не забывать ставить кошке прививки.
«Прививки обеспечивают профилактику инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют серьезную опасность не только для здоровья самой кошки, но и для человека (например, бешенство). Вакцинация способна защитить питомца от большинства таких болезней», — рассказал ветеринарный врач Дмитрий Челночников РИА Новости.
Так может ли кошка заразиться чем-нибудь от человека?
Да, в некоторых случаях кошки могут заразиться от людей. Это явление называется обратным зоонозом. Но такое случается достаточно редко. Чаще всего происходит наоборот.
Так, от человека кошке могут передаться следующие заболевания:
- свинка,
- стригущий лишай,
- туберкулез,
- сальмонеллез,
- грипп,
- золотистый стафилококк.
Кроме того, хозяин может навредить питомцу курением. Пассивное курение опасно для животных гораздо больше, чем для людей. Табачный дым угрожает кошкам возникновением респираторных заболеваний и рака.
Следите за состоянием здоровья своих кошек и своевременно обращайтесь к ветеринару.