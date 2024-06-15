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Может ли кошка заразиться опасными болезнями от человека?

Как понять, что ваш домашний питомец болен.

Источник: Freepik

Многие знают, что животные могут переносить опасные для людей заболевания. Но бывают и обратные случаи, когда человек заражает кошку. При контакте человека с питомцем возникает риск распространения инфекций.

Какие болезни общие для человека и животных?

Зооантропонозы — инфекционные и инвазионные болезни, которые опасны и для людей, и для животных.

К таким заболеваниям относятся:

  • Сибирская язва. Острая инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных, человека, вызванная спорообразующими бактериями Bacillus anthracis. Протекает в кожной или септической формах (у животных встречаются кишечная и легочная формы).
  • Бруцеллез. Зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Инфекцию вызывают бактерии рода Brucella. Характеризуется поражением нервной, половой, сердечно-сосудистой и других систем, а также опорно-двигательного аппарата. Проявляется лихорадкой, ознобом.
  • Бешенство. Зоонозное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Возбудитель бешенства относится к порядку Mononegavirales семейства Rhabdoviridae. Главные источники возбудителя инфекции — дикие собаки, кошки, хищники.
  • Сап. Зоонозное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia mallei. Передается от непарнокопытных животных (ослов, лошадей, верблюдов). Характеризуется специфическими поражениями кожи, мышц, суставов, внутренних органов, слизистых оболочек. Сап протекает в острой и хронической формах.
  • Птичий грипп. Вирусная инфекция домашних и диких птиц, передающаяся человеку. Характеризуется общим угнетением, отеками, кровоизлияниями, поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Возбудителем птичьего гриппа является вирус типа А.

Как понять, что кошка болеет?

Изменения в поведении кошки могут быть сигналом о том, что питомец нездоров. Стоить обратить внимание на следующие признаки проблем со здоровьем:

  • ухудшение состояния кожи и шерсти, появление залысин и покраснений,
  • кашель и чихание, а также выделения из глаз и носа,
  • нарушение мочеиспускания,
  • плохой аппетит и отказ от еды,
  • рвота и диарея,
  • изменения веса,
  • нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Если вы обнаружили у своего питомца эти признаки, то стоит обратиться к ветеринару. Также важно не забывать ставить кошке прививки.

«Прививки обеспечивают профилактику инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют серьезную опасность не только для здоровья самой кошки, но и для человека (например, бешенство). Вакцинация способна защитить питомца от большинства таких болезней», — рассказал ветеринарный врач Дмитрий Челночников РИА Новости.

Так может ли кошка заразиться чем-нибудь от человека?

Да, в некоторых случаях кошки могут заразиться от людей. Это явление называется обратным зоонозом. Но такое случается достаточно редко. Чаще всего происходит наоборот.

Так, от человека кошке могут передаться следующие заболевания:

  • свинка,
  • стригущий лишай,
  • туберкулез,
  • сальмонеллез,
  • грипп,
  • золотистый стафилококк.

Кроме того, хозяин может навредить питомцу курением. Пассивное курение опасно для животных гораздо больше, чем для людей. Табачный дым угрожает кошкам возникновением респираторных заболеваний и рака.

Следите за состоянием здоровья своих кошек и своевременно обращайтесь к ветеринару.