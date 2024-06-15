Может ли кошка заразиться опасными болезнями от человека?

«Прививки обеспечивают профилактику инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют серьезную опасность не только для здоровья самой кошки, но и для человека (например, бешенство). Вакцинация способна защитить питомца от большинства таких болезней», — рассказал ветеринарный врач Дмитрий Челночников РИА Новости.