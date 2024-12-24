Может ли кариес пройти самостоятельно

«Твердые ткани зубов не образуют живых клеток, которые могли бы синтезировать нужные клеточные компоненты, чтобы остановить разрушительные процессы», — пояснил врач.
Однако при начальной форме кариеса, когда ткани зуба повреждены поверхностно, основной защитный барьер зуба не пройден внутрь, и инфекция находится в толще эмали, лечение может быть ограничено профилактическими мероприятиями.
В этом случае кристаллическую решетку эмали врач заполняет специальными жидкими полимерами, за счет чего восполняется ее целостность — это позволяет остановить дальнейшее продвижение инфекции вглубь зуба, объясняет стоматолог.
Комплексная профилактика
По его словам, самым эффективным механизмом против различных кариесогенных факторов на сегодня остается комплексная профилактика.
В первую очередь речь идет о качестве гигиены полости рта, ведь недостаток или ее отсутствие — это главный путь развития кариеса.
Тщательная личная гигиена должна объединять использование зубной щетки, флоссера и ирригатора. Только такой подход позволяет избавиться от инфекции, находящейся на контактной поверхности зубов и между зубами, не давать ей агрегироваться и разрушать ткани, образуя кариозную пропасть.
Правильное питание
Рациональное питание — тоже эффективная профилактика кариеса. Для здоровья зубов в первую очередь необходим фтор и кальций. Фтором богата рыба, грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола, чай. Источником кальция являются молочные продукты, особенно твердые сорта сыра, зеленые овощи, миндаль, фасоль, сухофрукты. Железо и витамин B12 нужны для здоровья слизистой, витамин С — для стимулирования обменных процессов. Грубоволокнистые продукты, овощи и фрукты помогают поддерживать здоровье десен и связок, стимулируя кровоснабжение.
«Регулярный осмотр и чистка зубов у стоматолога позволит предотвратить появление кариеса и ограничиться консервативными методами лечения. Взрослые должны посещать стоматолога не менее 2−3 раз в год, дети — каждые 3−4 месяца, поскольку эмаль у них тоньше и подвержена стремительному разрушению», — рассказал Антон Хмаренко.