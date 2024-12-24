Может ли кариес пройти самостоятельно

Кариес — это безвозвратное состояние, при котором ткани зуба повреждены инфекцией и разрушены в определенной степени. Поэтому самостоятельно пройти он не может — при любом кариесе показано медицинское лечение. Но в зависимости от степени разрушения ткани зубов, масштаб вмешательства будет разным. Об этом рассказал главный врач стоматологической клиники AXDent Антон Хмаренко.