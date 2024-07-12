Может ли истечь срок действия сим-карты?

Не следует сообщать свои персональные данные собеседнику, а также отвечать на любые вопросы, советует эксперт. Многие любят «пошутить» с мошенниками и долго общаются с ними на отвлеченные темы, в то время, как те записывают образец их голоса для создания аналогичного с целью обмана. Минимум общения равно минимуму рисков.