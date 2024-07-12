Может ли истечь срок действия сим-карты?

Договоры о предоставлении услуг сотовой связи в России бессрочные, а действие сим-карты не имеет ограничений по времени, сообщил aif.ru адвокат Замир Карданов. Только владелец номера может прекратить договор, обратившись в офис мобильного оператора.
«Если поступил звонок с предупреждением о скором окончании срока действия сим-карты, безусловно это попытка мошенничества, — сказал Карданов. — Обычно злоумышленники просят сообщить код из смс-сообщения, чтобы изменить настройки переадресации вызовов и получить доступ к сайту госуслуг и банковским приложениям потенциальной жертвы».
Не следует сообщать свои персональные данные собеседнику, а также отвечать на любые вопросы, советует эксперт. Многие любят «пошутить» с мошенниками и долго общаются с ними на отвлеченные темы, в то время, как те записывают образец их голоса для создания аналогичного с целью обмана. Минимум общения равно минимуму рисков.