Может ли директор уменьшить зарплату, если перевел работника на удаленку

«Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы», — говорится в статье 312.5 ТК РФ.
Дополнительное пояснение также дается в письме Роструда от 09.04.2020 N 0147−03−5. В нем сказано, что перевод работников на дистанционный труд — это изменение характера и режима труда. При этом если на удаленке сохраняются прежняя продолжительность рабочего времени и нормы труда, то условия оплаты труда должны оставаться прежними.
«Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, оснований для снижения зарплаты нет», — подчеркнули в ведомстве.
В каком случае работодатель может уменьшить зарплату сотруднику при переводе его на дистанционную работу?
В разъяснении прокуратуры Новгородской области отмечается, что по общему правилу изменить размер оплаты труда сотруднику возможно по соглашению сторон трудового договора, либо по инициативе работодателя, в случае изменения организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины). Однако такой шаг требует уведомления работника не менее чем за два месяца.
«Таким образом, уменьшить заработную плату работника при переводе его на дистанционную работу возможно только в случае сокращения продолжительности рабочего времени и норм труда», — резюмировали в ведомстве.