Может ли директор уменьшить зарплату, если перевел работника на удаленку

В разъяснении прокуратуры Новгородской области отмечается, что по общему правилу изменить размер оплаты труда сотруднику возможно по соглашению сторон трудового договора, либо по инициативе работодателя, в случае изменения организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины). Однако такой шаг требует уведомления работника не менее чем за два месяца.