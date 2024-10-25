Может ли быть классным руководителем учитель, который бывает в школе не каждый день

Она прокомментировала этот вопрос по просьбе читателя издания «Мел». Тот рассказал, что в пятом классе его ребенку назначили нового классного руководителя, которая бывает в учреждении только три дня из пяти (в оставшиеся два она работает в частной школе). Анна Ивлева сообщила, что такое разрешено. Классное руководство не обязывает учителя присутствовать в школе все рабочие дни. Его график зависит от расписания, должностных обязанностей, а также от дополнительных видов работ за дополнительную плату, для которых также предусмотрено определенное время.