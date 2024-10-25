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Может ли быть классным руководителем учитель, который бывает в школе не каждый день

Эксперт-юрист «Актион Образование» Анна Ивлева рассказала, могут ли классное руководство дать учителю, который бывает в школе не каждый день.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Она прокомментировала этот вопрос по просьбе читателя издания «Мел». Тот рассказал, что в пятом классе его ребенку назначили нового классного руководителя, которая бывает в учреждении только три дня из пяти (в оставшиеся два она работает в частной школе). Анна Ивлева сообщила, что такое разрешено. Классное руководство не обязывает учителя присутствовать в школе все рабочие дни. Его график зависит от расписания, должностных обязанностей, а также от дополнительных видов работ за дополнительную плату, для которых также предусмотрено определенное время.

«По закону от учителя не требуется обязательное присутствие в те дни, когда он не ведет занятия по расписанию и выполняет иные должностные обязанности, предусмотренные квалификационными характеристиками по занимаемой должности», — пояснила эксперт.

Зачастую дети, переходящие в пятый класс, испытывают стресс. Они могут начать бояться ходить в школу. Психолог объяснила, что делать в таких случаях.