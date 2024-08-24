Может ли быть астма у котов

Чаще всего кошки начинают болеть астмой в возрасте от 2 до 8 лет. 70% случаев астмы у кошек связаны с аллергией. У питомца может быть реакция на пыльцу, лекарства, еду, наполнители для туалета или на дым от сигарет. Непрерывное воздействие приводит к тому, что у кошки становятся чувствительными легкие, после возникает астма.