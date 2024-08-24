Может ли быть астма у котов

Если кошка сильно кашляет, то это может быть астма. Откуда она у кошек и как лечить — читайте в материале aif.ru.
Почему у кошки астма?
Кошка может заболеть астмой вследствие аллергии, онкологии или из-за заболеваний дыхательной системы.
Чаще всего кошки начинают болеть астмой в возрасте от 2 до 8 лет. 70% случаев астмы у кошек связаны с аллергией. У питомца может быть реакция на пыльцу, лекарства, еду, наполнители для туалета или на дым от сигарет. Непрерывное воздействие приводит к тому, что у кошки становятся чувствительными легкие, после возникает астма.
Еще причиной может быть онкология — если есть злокачественные образования, которые затрагивают легочные ткани, то может возникнуть астма. Здесь нужен рентген грудной клетки и, скорее всего, операция.
Не полностью вылеченные инфекции, поражающие дыхательные пути, также могут привести к астме. Например, после пневмонии или ринотрахеита.
Кстати, следует знать, что есть еще и генетический фактор.
Какие признаки астмы у кошек?
Первый признак — кашель. Особенно если он сильный и затяжной. Плюс появляется одышка, хрипы, вялость, быстрая утомляемость и ухудшение аппетита.
При астме возникает гипоксия — не хватает кислорода. Вообще, астма развивается постепенно — больше двух месяцев. Важно обратиться к врачу как можно быстрее.
Как лечить астму у кошек?
Астма не лечится. Важно выявить аллергены и устранить их. Кроме того, кошке назначается лекарственная терапия.
«Астма проявляется как у человека: начинает задыхаться, бурная реакция, отеки. Если кошка астматик, то под рукой всегда держатся гормональные спреи. Отек снимается, и проблема заканчивается. Астма не лечится, и есть риск потерять животное, если хозяин на работе, а у кошки начался астматический приступ. Это может плохо закончиться. Поэтому под контролем держать нужно», — рассказал aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков.
Источник: www.sciencedirect.com