Может ли быть анафилактический шок у собак?

Анафилактический шок — острая реакция, спровоцированная попаданием в организм аллергенов. Они могут попасть с едой, вакциной или через ранки. Часто это состояние называют просто анафилаксией и в большинстве случаев оно является угрозой для жизни.
Что вызывает анафилаксию у собак?
У собак, как и у людей может быть анафилактический шок. Вызывают его антибиотики, гормоны, лекарственные препараты, некоторые пищевые продукты или укусы насекомых.
Как понять, что у собаки начинается анафилактический шок?
«Анафилактический шок — бурная реакция организма на введение аллергена. Собака может начать шататься, хрипеть и задыхаться, объяснил aif.ru ветеринар Евгений Цыпленков. — Сразу надо колоть адреналин, дать антигистаминное и мочегонное. Это реанимационные мероприятия, и затягивать в таких случаях нельзя, иначе животное может задохнуться и умереть».
Также в числе возможных симптомов анафилаксии у собаки ветеринар назвал диарею, рвоту, судороги и даже кому. Десны животного белеют, а конечности становятся очень холодными. Пульс учащен, но слаб. На морде могут появится припухлости.
Как помочь собаке при анафилактическом шоке?
«Тут один совет — немедленно везти ветеринару, потому что собаке нужно ввести адреналин или эпинефрин. Счет идет на минуты, — предупреждает эксперт. — Также собаке нужны будут другие жидкости внутривенно, а еще кислород и медикаментозное лечение».
При любом подозрении на аллергическую реакцию у животного — сразу обращайтесь к врачу. И не забудьте сделать отметку в лечебной карте собаки, что вызвало анафилаксию.
Если аллергическая реакция наблюдалась у собаки при проведении вакцинации, продолжение вакцинации должно проходить под усиленным вниманием специалиста.
Если собака страдает от укусов насекомых, то также обратитесь к врачу, который назначит препараты, которые нужно будет всегда иметь при себе, чтобы в случае чего оказать питомцу экстренную помощь.