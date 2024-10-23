Может ли быть аллергия на собственный пот?

Лечение «аллергии на пот» предполагает сведение к минимуму провоцирующих факторов. Например, людям с такой болезнью желательно мыться не в горячей воде, а в теплой и выбирать виды спорта, которые вызывают меньшее потоотделение. Также рекомендуется исключить из рациона или свести к минимуму продукты, содержащие гистамин: старые, давно созревшие сыры (например, камамбер, гауда), вяленое мясо, сыровяленую колбасу, копченую рыбу, уксус (кроме яблочного), красное вино, дрожжевые продукты, шоколад, бобовые, орехи (особенно грецкие), некоторые виды фруктов (например, клубнику, малину, апельсины).