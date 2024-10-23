Может ли быть аллергия на собственный пот?

Настоящей аллергии на собственный пот не существует. Но есть псевдоаллергия — болезнь, при которой повышенное потоотделение приводит к появлению симптомов, похожих на аллергию. Речь идет о холинергической крапивнице.
Что такое холинергическая крапивница?
Холинергическая крапивница — это распространенная форма хронической индуцируемой крапивницы. Она проявляется в виде точечных, сильно зудящих или часто болезненных волдырей. Они могут возникать на любом участке тела, кроме ладоней, подошв и подмышечных впадин, чаще всего — на туловище.
Такие волдыри образуются после потоотделения, вызванного повышением температуры тела, которое возникает в ответ на различные факторы. К ним относятся горячий душ или ванна, физические упражнения, эмоциональный стресс, секс, напряженная работа, острая пища, алкоголь, сауна и все, что вызывает тепло, жар и повышенное потоотделение.
Механизм развития симптомов следующий: кожа становится раздраженной, после чего физические раздражители активируют так называемые тучные клетки. Это, в свою очередь, приводит к выделению гистамина и появлению симптомов аллергии.
Холинергическая крапивница не относится к аллергии, так как при этом заболевании реакцию на пот или тепло вызывает не иммунная система. В то время как при аллергиях происходит чрезмерная реакция иммунной системы на совершенно некритичные вещества.
Как лечится «аллергия на пот»?
При появлении вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к врачу. Обычно пациентам назначают тесты на аллергию. При наличии холинергической крапивницы они показывают отрицательный результат.
Лечение «аллергии на пот» предполагает сведение к минимуму провоцирующих факторов. Например, людям с такой болезнью желательно мыться не в горячей воде, а в теплой и выбирать виды спорта, которые вызывают меньшее потоотделение. Также рекомендуется исключить из рациона или свести к минимуму продукты, содержащие гистамин: старые, давно созревшие сыры (например, камамбер, гауда), вяленое мясо, сыровяленую колбасу, копченую рыбу, уксус (кроме яблочного), красное вино, дрожжевые продукты, шоколад, бобовые, орехи (особенно грецкие), некоторые виды фруктов (например, клубнику, малину, апельсины).
Также при необходимости врач назначает препараты, облегчающие симптомы псевдоаллергии.