Сезон аллергии многих пугает — ведь от цветения не скрыться. Однако негативная реакция может развиваться и из-за пищи. При этом некоторые продукты бывают неожиданными. Так, например, многих волнует: может ли развиться аллергия на рыбу? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Под пищевой аллергией понимают аномальную реакцию иммунной системы на пищевые продукты и разные добавки. Такой вариант может быть представлен разными формами — крапивницей, гастропроявлениями, например развитием рвоты, проблем со стулом, специфическим ринитом, а также бронхоспазмом, отеком Квинке и анафилаксией.
При этом впадать в панику от появления сыпи или зуда не стоит, так как не каждая сыпь — аллергия. Такие симптомы могут проявляться и по многим другим причинам. Также стоит понимать, что аллергические реакции не фиксируются на одном месте — они могут быть как на шее, так и на руках.
Когда проявляется?
Как правило, аллергореакция на пищу развивается минут через 30 после употребления аллергена. Реже реакция может возникнуть в течение двух часов. Атопический дерматит проявляет себя в течение суток. Гастросимптомы могут проявляться максимум через 10 часов.
Кроме того, важно понимать, что это все относится к истинным аллергическим реакциям, а не ложной аллергии.
Может ли быть аллергия на рыбу?
Да, может. Ее клиническими проявлениями могут становиться:
- анафилаксия, она же удушье — потенциально опасное для жизни состояние, здесь требуется введение адреналина;
- сыпь, крапивница и зуд разных участков кожи — около рта, вокруг губ, языка, глаз и даже горла;
- отек губ и языка, а также век или даже всего лица;
- затруднение глотания;
- насморк или просто заложенность носа;
- хриплость голоса;
- свистящее дыхание;
- одышка;
- проблемы со стулом;
- боли в животе;
- головокружение;
- обморок;
- тошнота или рвота.
Рыба — один из 14 самых распространенных пищевых аллергенов. Самым главным аллергенным белком рыбы считается парвальбумин. Но кроме него есть еще и другие белки соединительной ткани. Однако угроза парвальбумина в том, что он обладает высокой стабильностью, что объясняет, почему, несмотря на термообработку и воздействие ферментов желудочно-кишечного тракта, развивается реакция.
Наиболее распространена аллергия на семейство тресковых и бывает связана с их перекрестной реактивностью между девятью видами промысловых рыб: треска, лосось, минтай, скумбрия, тунец, сельдь, зубатка, палтус и камбала, — а также на лосося, форель, скумбрию.
Так что, если после употребления рыбы вдруг началась реакция, ждать не стоит — лучше посетить врача или вызвать скорую, если ситуация выходит из-под контроля. В дальнейшем придется пересмотреть свое меню и исключить из него аллергены.