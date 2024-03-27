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Может ли быть аллергия на рыбу?

Аллергия — патология мучительная. Весной про нее говорят чаще всего, так как приближается период цветения трав и деревьев. Однако она бывает и круглогодичной, связанной с едой.

Источник: Freepik

Сезон аллергии многих пугает — ведь от цветения не скрыться. Однако негативная реакция может развиваться и из-за пищи. При этом некоторые продукты бывают неожиданными. Так, например, многих волнует: может ли развиться аллергия на рыбу? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Под пищевой аллергией понимают аномальную реакцию иммунной системы на пищевые продукты и разные добавки. Такой вариант может быть представлен разными формами — крапивницей, гастропроявлениями, например развитием рвоты, проблем со стулом, специфическим ринитом, а также бронхоспазмом, отеком Квинке и анафилаксией.

При этом впадать в панику от появления сыпи или зуда не стоит, так как не каждая сыпь — аллергия. Такие симптомы могут проявляться и по многим другим причинам. Также стоит понимать, что аллергические реакции не фиксируются на одном месте — они могут быть как на шее, так и на руках.

Когда проявляется?

Как правило, аллергореакция на пищу развивается минут через 30 после употребления аллергена. Реже реакция может возникнуть в течение двух часов. Атопический дерматит проявляет себя в течение суток. Гастросимптомы могут проявляться максимум через 10 часов.

Кроме того, важно понимать, что это все относится к истинным аллергическим реакциям, а не ложной аллергии.

Может ли быть аллергия на рыбу?

Да, может. Ее клиническими проявлениями могут становиться:

  • анафилаксия, она же удушье — потенциально опасное для жизни состояние, здесь требуется введение адреналина;
  • сыпь, крапивница и зуд разных участков кожи — около рта, вокруг губ, языка, глаз и даже горла;
  • отек губ и языка, а также век или даже всего лица;
  • затруднение глотания;
  • насморк или просто заложенность носа;
  • хриплость голоса;
  • свистящее дыхание;
  • одышка;
  • проблемы со стулом;
  • боли в животе;
  • головокружение;
  • обморок;
  • тошнота или рвота.

Рыба — один из 14 самых распространенных пищевых аллергенов. Самым главным аллергенным белком рыбы считается парвальбумин. Но кроме него есть еще и другие белки соединительной ткани. Однако угроза парвальбумина в том, что он обладает высокой стабильностью, что объясняет, почему, несмотря на термообработку и воздействие ферментов желудочно-кишечного тракта, развивается реакция.

Наиболее распространена аллергия на семейство тресковых и бывает связана с их перекрестной реактивностью между девятью видами промысловых рыб: треска, лосось, минтай, скумбрия, тунец, сельдь, зубатка, палтус и камбала, — а также на лосося, форель, скумбрию.

Так что, если после употребления рыбы вдруг началась реакция, ждать не стоит — лучше посетить врача или вызвать скорую, если ситуация выходит из-под контроля. В дальнейшем придется пересмотреть свое меню и исключить из него аллергены.