Может ли быть аллергия на рыбу?

При этом впадать в панику от появления сыпи или зуда не стоит, так как не каждая сыпь — аллергия. Такие симптомы могут проявляться и по многим другим причинам. Также стоит понимать, что аллергические реакции не фиксируются на одном месте — они могут быть как на шее, так и на руках.