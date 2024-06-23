Может ли беспорядок в квартире привести в стрессу и нервному срыву?

«Получается, что чем более захламлен дом, тем меньше он психологически ощущается как “дом”. Кроме того, беспорядок мешает концентрации и всегда связан с вредными привычками, такими, как прокрастинация. В итоге, вызывает стресс и даже нервный срыв из-за невозможности расслабиться дома».