Может ли беспорядок в квартире привести в стрессу и нервному срыву?

Уборка в квартире не всегда вызывает положительные эмоции. Однако, содержать свой дом в чистоте важно не только из соображений гигиены, но и для поддержания нервной системы.
Почему беспорядок расшатывает нервную систему?
На самом деле, от ящиков с мусором и набитых шкафов большинство людей чувствуют себя неуютно. В конечном итоге, это все приводит к плохому настроению, раздражению по мелочам и даже к домашним ссорам.
Это оказывает негативное влияние на нервную систему домочадцев и вызывает постоянный стресс. Хорошей новостью является то, что наведение порядка (даже незначительное) приводит к снижению уровня стресса.
Психолог Натали Кристин Даттило из Гарвардской медицинской школы объясняет, что беспорядок может повлиять на удовлетворенность жизнью.
«Получается, что чем более захламлен дом, тем меньше он психологически ощущается как “дом”. Кроме того, беспорядок мешает концентрации и всегда связан с вредными привычками, такими, как прокрастинация. В итоге, вызывает стресс и даже нервный срыв из-за невозможности расслабиться дома».
Как организм человека реагирует на беспорядок в квартире?
Тонкое ощущение «домашнего хаоса» исследование, проведенное голландскими учеными, приписывает влиянию гормонов. В Нидерландах сотни студентов, прожившие несколько дней в захламленной гостиной, сообщили, что испытывают стресс не больше, чем когда они жили в аккуратно прибранной комнате.
Но при этом тесты слюны показали, что уровень биомаркеров стресса — например, кортизола, — у них был намного выше. Кроме того, во время эксперимента, студенты испытывали нездоровую тягу к вредной пище и напиткам.
Исследование не доказало прямой связи между стрессом, которые используют молодые мамы и постоянным беспорядком в комнатах, где проживают маленькие дети. Но сейчас проводятся дополнительные эксперименты в этом направлении, которые, возможно, помогут по-новому взглянуть на некоторые аспекты послеродовой депрессии.
Кроме того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина рассказала РИА Новости, что из-за стресса и проблем в личной жизни человек может потерять мотивацию к уборке, при этом постоянный беспорядок способен еще больше усугубить это состояние, заставить испытать чувство вины и тревоги.
Так что для некоторых наведение порядка может быть утомительным и вызывать беспокойство, но лучше поддерживать комфортный для себя порядок и не превращать свое жилище в захламленное и неуютное пространство.