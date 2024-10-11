Может ли алименты на ребёнка получать бабушка, если она его воспитывает?

Дети, оставшиеся без попечения родителей, получают право на взыскание в их пользу алиментов (ст. 84 Семейного кодекса РФ). Деньги выплачиваются опекуну или попечителю либо приёмным родителям. То есть бабушке придётся официально оформить опекунство или попечительство над ребёнком либо усыновить (удочерить).
«При отказе родителей от уплаты алиментов в данном случае они могут быть взысканы в судебном порядке. Если же ребёнок просто проживает у бабушки, право на получение алиментов у неё отсутствует, — говорит юрист Изабелла Атласкирова. — Уточню и ещё момент: оформить опеку бабушка сможет, только если родители лишены родительских прав, либо в силу жизненной ситуации они не в состоянии выполнять свои родительские обязанности».