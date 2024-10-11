Может ли алименты на ребёнка получать бабушка, если она его воспитывает?

«При отказе родителей от уплаты алиментов в данном случае они могут быть взысканы в судебном порядке. Если же ребёнок просто проживает у бабушки, право на получение алиментов у неё отсутствует, — говорит юрист Изабелла Атласкирова. — Уточню и ещё момент: оформить опеку бабушка сможет, только если родители лишены родительских прав, либо в силу жизненной ситуации они не в состоянии выполнять свои родительские обязанности».