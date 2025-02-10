Мозг «стал» мышцей, чтобы улучшить обучаемость и память

Под воздействием сигнала кальций поступает в дендрит через белки ионных каналов, которые находятся в местах контакта. В результате дополнительный кальций высвобождается из эндоплазматической сети, из-за чего активируется белок, который играет важную роль в процессах запоминания и обучения.