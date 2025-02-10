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Мозг «стал» мышцей, чтобы улучшить обучаемость и память

Сигналы поступают в мозг благодаря таким же субклеточным структурам, как те, что отвечают за сокращение мышц.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ученые из США выяснили, как сеть субклеточных структур в эндоплазматической сети клеток головного мозга улучшает память и способность к обучению. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Ученые обратили внимание на повторяющийся узор, напоминающий лестницу, по всей длине дендритов (отростков, принимающих входящие сигналы) клеток мозга. Данная структура наблюдается у всех млекопитающих.

Специалисты заметили, что подобный узор характерен только в мышечной ткани. Благодаря такой структуре мышцы «общаются» друг с другом с помощью кальциевого сигнала и сокращаются.

Авторы работы предположили, что контактные участки, расположенные вдоль дендритов, так же, как и мышцы, передают кальциевые сигналы в мозг. И их гипотеза подтвердилась.

Под воздействием сигнала кальций поступает в дендрит через белки ионных каналов, которые находятся в местах контакта. В результате дополнительный кальций высвобождается из эндоплазматической сети, из-за чего активируется белок, который играет важную роль в процессах запоминания и обучения.

Белок изменяет свойства плазматической мембраны — внешней оболочки клетки. Это приводит к усилению сигнала, который передается по мембране.

По словам ученых, им удалось раскрыть ранее неизвестный механизм, позволяющий внутриклеточным сигналам преодолевать большие расстояния и обрабатываться в мозге. Также специалисты получили новые знания о явлении синаптической пластичности — усиления или ослабления нейронных связей, позволяющих млекопитающим запоминать информацию и учиться.

Исследовать этот процесс на молекулярном уровне важно, чтобы знать, как работает мозг в норме и при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые обнаружили в мозге механизм, помогающий преодолевать страх.