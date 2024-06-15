Мозг мужчин меняется, когда они становятся отцами

В ходе последующего исследования Саксби и его коллега обнаружили, что среди 38 отцов, впервые ставших родителями, те, у кого наблюдалось более значительное уменьшение объема серого вещества в коре головного мозга, сообщили о большей мотивации и вовлеченности в родительские обязанности. Эти отцы лучше чувствовали связь с детьми до их рождения, а после него — проводили больше времени с ними наедине.