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Мозг мужчин меняется, когда они становятся отцами

В ходе исследований ученые выявили, что у мужчин наблюдается множество изменений в организме, когда они становятся отцами. По словам экспертов, это способствует сближению с ребенком и лучшей адаптации в роли родителя.

Источник: Freepik

Воспитание требует уникальных навыков как от матерей, так и от отцов. Родители должны научиться чувствовать потребности своих детей, понимать их и заботиться, зачастую не имея никакого опыта. Давно известно, что, когда женщины беременеют, их мозг претерпевает некоторые изменения, которые помогают подготовиться к материнству. Однако недавние исследования показали, что мозг мужчин также меняется, когда они становятся отцами.

Изменения в головном мозге

Профессор Дарби Саксби вместе с коллегами провел томографические исследования мозга 40 будущих отцов до и после рождения первенца. Исследователи обнаружили, что у мужчин наблюдалось уменьшение серого вещества после того, как они стали отцами.

Эксперты отметили, что эти изменения произошли в первую очередь в коре головного мозга, которая играет важную роль в исполнительном функционировании, включающем: память, мышление, логику рассуждений, обучение, решение проблем и обработку эмоций.

По словам Саксби, это сокращение серого вещества «упрощает» многие вещи, помогая мозгу более эффективно обрабатывать информацию.

Изменения, которые происходят у мужчин, могут способствовать формированию глубокой связи с ребенком, потому что это важно для выживания нашего вида.

Дарби Саксби
профессор психологии из Университета Южной Калифорнии

В ходе последующего исследования Саксби и его коллега обнаружили, что среди 38 отцов, впервые ставших родителями, те, у кого наблюдалось более значительное уменьшение объема серого вещества в коре головного мозга, сообщили о большей мотивации и вовлеченности в родительские обязанности. Эти отцы лучше чувствовали связь с детьми до их рождения, а после него — проводили больше времени с ними наедине.

Гормональные изменения

У мужчин также происходят гормональные изменения после того, как они становятся отцами. Актуальное исследование показало, что, когда отцы впервые берут на руки новорожденных, у них повышается уровень окситоцина — важного для сближения гормона.

Изменения уровня тестостерона

Исследование, в котором приняли участие более 600 мужчин, показало, что те, кому было чуть за 20, и у кого был более высокий уровень тестостерона, с большей вероятностью стали отцами-партнерами через четыре года наблюдения.

Более высокий уровень тестостерона повышает уровень конкуренции в стремлении стать родителем. Однако после того, как мужчины становятся отцами, у них наблюдается значительное снижение уровня тестостерона. Можно сделать вывод, что таким образом организм «наталкивает» отца на сближение с ребенком, создавая определенную привязанность к своему потомству.

Итак, идея заключается в том, что снижение уровня тестостерона по мере того, как мужчины становятся отцами, переключает внимание на семью.

Ли Геттлер
профессор антропологии в Университете Нотр-Дам и ведущий автор исследования

Кстати, вы знали, что существует восемь видов животных, у которых детьми занимаются именно отцы? Подробнее читайте по ссылке.

Кристина Корчанова