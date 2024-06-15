Мозг мужчин меняется, когда они становятся отцами

Воспитание требует уникальных навыков как от матерей, так и от отцов. Родители должны научиться чувствовать потребности своих детей, понимать их и заботиться, зачастую не имея никакого опыта. Давно известно, что, когда женщины беременеют, их мозг претерпевает некоторые изменения, которые помогают подготовиться к материнству. Однако недавние исследования показали, что мозг мужчин также меняется, когда они становятся отцами.
Изменения в головном мозге
Профессор Дарби Саксби вместе с коллегами провел томографические исследования мозга 40 будущих отцов до и после рождения первенца. Исследователи обнаружили, что у мужчин наблюдалось уменьшение серого вещества после того, как они стали отцами.
Эксперты отметили, что эти изменения произошли в первую очередь в коре головного мозга, которая играет важную роль в исполнительном функционировании, включающем: память, мышление, логику рассуждений, обучение, решение проблем и обработку эмоций.
По словам Саксби, это сокращение серого вещества «упрощает» многие вещи, помогая мозгу более эффективно обрабатывать информацию.
Изменения, которые происходят у мужчин, могут способствовать формированию глубокой связи с ребенком, потому что это важно для выживания нашего вида.
В ходе последующего исследования Саксби и его коллега обнаружили, что среди 38 отцов, впервые ставших родителями, те, у кого наблюдалось более значительное уменьшение объема серого вещества в коре головного мозга, сообщили о большей мотивации и вовлеченности в родительские обязанности. Эти отцы лучше чувствовали связь с детьми до их рождения, а после него — проводили больше времени с ними наедине.
Гормональные изменения
У мужчин также происходят гормональные изменения после того, как они становятся отцами. Актуальное исследование показало, что, когда отцы впервые берут на руки новорожденных, у них повышается уровень окситоцина — важного для сближения гормона.
Изменения уровня тестостерона
Исследование, в котором приняли участие более 600 мужчин, показало, что те, кому было чуть за 20, и у кого был более высокий уровень тестостерона, с большей вероятностью стали отцами-партнерами через четыре года наблюдения.
Более высокий уровень тестостерона повышает уровень конкуренции в стремлении стать родителем. Однако после того, как мужчины становятся отцами, у них наблюдается значительное снижение уровня тестостерона. Можно сделать вывод, что таким образом организм «наталкивает» отца на сближение с ребенком, создавая определенную привязанность к своему потомству.
Итак, идея заключается в том, что снижение уровня тестостерона по мере того, как мужчины становятся отцами, переключает внимание на семью.
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Кристина Корчанова