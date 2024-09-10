Мозг девочек-подростков «постарел» на 4 года во время пандемии

В итоге нейровизуализация показала, что в период первого года пандемии у мальчиков и у девочек наблюдалось быстрое истончение коры головного мозга. Но эффект был гораздо более заметен у девочек: истончение мозга у них ускорилось в среднем на 4,2 года; у мальчиков же оно ускорилось на 1,4 года. Иными словами, девочки-подростки в возрасте 14 лет имели мозг ~18-летнего человека.