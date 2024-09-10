Мозг девочек-подростков «постарел» на 4 года во время пандемии

Согласно исследованию, проведенному Вашингтонским университетом, мозг девочек-подростков значительно постарел во время карантина из-за пандемии Covid-19. Чтобы прийти к такому выводу, ученые измеряли истончение коры головного мозга у группы из 160 подростков мужского и женского пола. Первые измерения были проведены в 2018 году, когда испытуемым было от 9 до 17 лет. Однако из-за ковидных ограничений, закончить исследование удалось только в 2021 году, тогда к участию вернулось 130 испытуемых.
В итоге нейровизуализация показала, что в период первого года пандемии у мальчиков и у девочек наблюдалось быстрое истончение коры головного мозга. Но эффект был гораздо более заметен у девочек: истончение мозга у них ускорилось в среднем на 4,2 года; у мальчиков же оно ускорилось на 1,4 года. Иными словами, девочки-подростки в возрасте 14 лет имели мозг ~18-летнего человека.
Истончение коры головного мозга — процесс, который начинается либо в позднем детстве, либо в раннем подростковом возрасте: мозг начинает сокращать избыточные синапсы и свой внешний слой. Некоторые ученые объясняют это тем, что мозг перестраивается по мере взросления, повышая при этом свою эффективность. Доказано, что в стрессовых ситуациях процесс истончения головного мозга ускоряется, что коррелирует с возникновением депрессии и повышением тревожности.
Известно, что ускоренное истончение коры головного мозга участниц-девочек происходило в 30 различных областях, однако наиболее выражено оно было:
- в двусторонней веретенообразной извилине, которая помогает распознавать лица и мимику;
- левом островке, который помогает обрабатывать эмоции;
- верхней височной извилине, которая имеет решающее значение для понимания речи.
Доктор Патриция К. Кул, директор Института обучения и наук о мозге при Вашингтонском университете и один из авторов исследования, объяснила такие изменения возможной «социальной депривацией, вызванной пандемией». Согласно ее предположению, депривация сильнее всего ударила по девочкам-подросткам, поскольку они в большей степени зависят от социального взаимодействия — в частности, от обсуждения проблем с друзьями и понижения таким образом уровня стресса.
Исследователи заявили, что пока неясно, являются ли изменения постоянными, или же с восстановлением нормальных социальных взаимодействий развитие мозга подростков вернется к обычному уровню.
Стоит однако отметить, что многие эксперты не считают полученные результаты патологией.
Проще говоря, истончение можно считать в некоторой степени «преимуществом», обусловленным текущей ситуацией.
Ранее с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) ученые определили, в каких частях мозга возникает любовь разных типов.