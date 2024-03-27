Мозг человека увеличился в размерах за 40 лет

Согласно масштабному исследованию, проведенному учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе (США), у участников работы, родившихся в 1970-х годах, объем мозга был на 87 кубических сантиметров больше, а площадь его поверхности увеличилась на 48 кубических сантиметров по сравнению с теми, кто появился на свет в 1930-х годах.