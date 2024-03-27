Мозг человека увеличился в размерах за 40 лет

Согласно масштабному исследованию, проведенному учеными из Калифорнийского университета в Дейвисе (США), у участников работы, родившихся в 1970-х годах, объем мозга был на 87 кубических сантиметров больше, а площадь его поверхности увеличилась на 48 кубических сантиметров по сравнению с теми, кто появился на свет в 1930-х годах.
В ходе работы специалисты изучили результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) 226 человек (53% женщин и 47% мужчин) 1930−1970 годов рождения. В момент, когда они проходили процедуру, их возраст составлял 45−70 лет.
Оказалось, что чем моложе участник исследования, тем более заметным было увеличение нескольких структур головного мозга. Например, внутричерепной объем у участников, родившихся в 1930-х годах, в среднем составлял 1234 кубических сантиметра, в то время как у появившихся в 1970-е — 1321 кубических сантиметров.
Площадь поверхности коры головного мозга также увеличилась. Так, у родившихся в 1970-е годы в среднем она составляла 2104 квадратных сантиметра, а у предыдущего поколения показатель был на 15% меньше, то есть 2056 квадратных сантиметра.
Исследователи предполагают, что увеличение размера мозга может привести к увеличению мозгового резерва — количества здоровых участков мозга, которые могут принять на себя некоторые функции поврежденных областей. В долгосрочной перспективе это уменьшит риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Увеличение мозга связано не только с генетикой. Ученые считают, что важную роль в этом процессе играют социальные и культурные факторы, а также образование.
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Анна Морозова