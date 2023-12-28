«Моя любовь только растет». Жена Брюса Уиллиса показала новые фото с ним

Супруга Брюса Уиллиса опубликовала на личной странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) новые фотографии со звездным супругом. На снимках Эмма Хеминг-Уиллис нежно обнимает мужа и они целуют друг друга в щеку на фоне пальм.

В подписи актриса поздравила мужа с годовщиной отношений. Поженились они 21 марта 2009 года, так что, вероятнее всего, в конце декабря они празднуют именно начала романа.

«16 лет с этим особенным человеком. Моя любовь и обожание только растут», — подписала женщина трогательные кадры с любимым.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг познакомились в 2007 году и начали встречаться вскоре после первой встречи. Спустя два года влюбленные сыграли свадьбу на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. В 2019-м супруги заново обменялись клятвами, уже в окружении не только родных и друзей, но и их дочерей — Мейбл и Эвелин. Кадрами с той церемонии Эмма поделилась в марте этого года в честь 14-й годовщины свадьбы.

Ранее — с 1987 по 2000 год — Уиллис был женат на Деми Мур. У актеров есть три дочери — 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула. Экс-супруги остались после развода в дружеских отношениях, актриса — постоянный гость семейных праздников в доме Уиллиса и его нынешней жены.

Сейчас Брюс Уиллис не снимается в кино из-за тяжелой болезни. Об ухудшающемся здоровье звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» заговорили в 2015 году — источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с «ухом», через которое суфлер подсказывал текст. Это было во время его дебютной роли на Бродвее — в постановке по книге Стивена Кинга «Мизери» (Misery), где Уиллис сыграл Пола Шелдона. Также актер испытывал серьезные трудности во время съемок фильма режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» (2019).

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Однако позднее стало известно, что у знаменитости диагностирована лобно-височная деменция. Этой осенью жена артиста рассказала, что в какой-то момент постаралась честно объяснить маленьким дочерям, что происходит с их отцом, но она не уверена, осознает ли свою болезнь сам Уиллис. Она добавила, что «от осознания того, что именно происходит с Брюсом, ей стало немного легче».

В октябре о встречах с ним рассказал его друг режиссер Гленн Гордон Карон. Он признался, что болезнь начала брать свое и актер потерял радость жизни.

За более чем 40 лет в кино Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. В числе самых известных его работ — роли в серии фильмов «Крепкий орешек», картинах «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и «Королевство полной луны».