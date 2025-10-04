«Мова» в окружении. Почему русский язык не сдает позиций на Украине

Причин у этого явления много. Одной из главных стало то, что в условиях массовой мобилизации в ряды ВСУ, устроенной Киевом, обеспечить в армии преобладание носителей «мовы» оказалось невозможным. Русский язык остается основным для украинских военных. Естественно, по возвращении в тыл требовать украиноязычия ни от них самих, ни от членов их семей не приходится.