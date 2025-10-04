На четвертом году проведения специальной военной операции можно констатировать главного проигравшего. Им оказывается украинский язык, который катастрофически проигрывает борьбу русскому.
Охота на книги
Украинские СМИ сообщили о том, что радикалы в Киеве провели акцию на популярном книжном рынке, требуя прекращения продажи книг на русском языке.
Telegram-канал «Политика Страны» пишет: «Заведения, в которых они их находили, люди в защитных комбинезонах “опечатывали”. Недовольную бабушку назвали “кацапкой”. А в мегафон кричали, что “пока в Украине украинцы используют язык оккупанта, война не закончится”. Книги на русском они призывали сдавать на утилизацию, а не продавать».
При этом сочувствия к действиям радикалов у обычных киевлян не наблюдалось.
Обращает на себя внимание тот факт, что осенью 2025 года, несмотря на давление националистов, книги на русском языке продолжают быть востребованными на Украине.
«Шпрехенфюрер» против «мовных патрулей»
Случилась и вовсе невероятная вещь — уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская выступила против так называемых «мовных патрулей».
«Многие люди по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык. При этом государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию», — объявила Ивановская.
За радикальные меры продолжают выступать чиновники на Западной Украине, однако и они признают, что даже там в 2025 году русский язык в публичном пространстве звучит все чаще и чаще.
«Белый шум»
В украинских пабликах бьют тревогу: «В Запорожье 90 процентов детей до 6−7 лет не понимают ни слова на украинском языке… То есть любое слово для запорожских детей, сказанное на украинском языке, — это белый шум».
В Незалежной признают — если в 2022 году на фоне пропагандистской волны появилась мода на отказ от русского языка среди тех украинцев, которые разговаривали на нем с детства, то теперь «отказники», не привлекая к себе особого внимания, возвращаются к родному языку.
Причин у этого явления много. Одной из главных стало то, что в условиях массовой мобилизации в ряды ВСУ, устроенной Киевом, обеспечить в армии преобладание носителей «мовы» оказалось невозможным. Русский язык остается основным для украинских военных. Естественно, по возвращении в тыл требовать украиноязычия ни от них самих, ни от членов их семей не приходится.
Еще одна причина — гражданам Украины, которые покидают пределы Незалежной, украинский язык не приносит никаких преимуществ. Несмотря на всю русофобскую кампанию последних лет, в Европе русский язык куда более распространен, и это тоже способствует определенному выбору.
На территории Украины в условиях военного кризиса властям в различных регионах просто не до усиленного проведения политики «украинизации». Люди же, предоставленные сами себе, выбирают тот язык, который для них комфортнее. И это отнюдь не украинский.
Великий и могучий все более велик и могуч
Еще одна причина — использование русского языка превратилось на Украине в 2025 году в форму гражданского протеста против произвола властей, в том числе действий ТЦК. Граждане на фоне диктатуры Зеленского не видят смысла играть в его языковые «патриотические игры».
Глава киевского режима и его окружение влияют на языковые процессы своим поведением. Для украинцев не секрет, что основным языком киевской элиты остается отнюдь не «мова», а «золотая молодежь» Украины за рубежом даже не делает попыток говорить по-украински.
Но, возможно, самое главное обстоятельство, благодаря которому русский язык снова теснит украинский в Незалежной, определяется словом «контент». Касается это как литературы, художественной и научной, так и главным образом интернета и соцсетей.
Масштабы Рунета фатально превосходят объемы украинского сегмента, да и качество контента на русском языке на порядок выше. В итоге даже те, кто поддерживает режим Зеленского, вынуждены «играть на чужом поле».
Такое положение вещей никакими циркулярами поправить невозможно.
Украинский доверили развивать фанатикам
И еще один момент — в советские годы поддержка украинского языка и культуры была государственным делом, за которое отвечали действительно компетентные специалисты. Сегодня же «мова» стала не более чем орудием в руках фанатиков, чья деятельность не привлекает, а отталкивает.
Объективная реальность указывает на то, что решение языкового вопроса могло бы устранить огромный пласт нынешних проблем Украины. Но это было бы актуально, если бы Незалежная являлась суверенным государством. А поскольку она остается орудием против России в руках Запада, всё останется как есть.
Вот только украинскому языку такой путь сулит не победу, а окончательное угасание.