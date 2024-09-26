Мотивация: что она из себя представляет и как ее поднять

Часто люди перестают видеть смысл в том, что они делают, поэтому решают, что лучше и вовсе прекратить старания. В этом выражается потеря мотивации — то, что побуждает человека к действию и определяет его успешность в различных аспектах жизни.
В редакции TechInsider рассказали, что из себя представляет мотивация и как ее поднять.
Типы мотивации
Психологи, нейробиологи и социологи выделяют два основных типа мотивации:
- внутренняя. Эта мотивация идет изнутри личности и основывается на собственных интересах, ценностях и убеждениях человека. Ему может быть просто интересно чем-то заниматься, даже если в результате не будет вознаграждения;
- внешняя. Эта мотивация зависит от внешних стимулов, таких как денежные вознаграждения, признание, награды. Она заставляет делать вещи, которые не кажутся интересными.
Внешняя мотивация не приводит к долгосрочным результатам. В любом случае она приводит к выгоранию, поэтому важная именно внутренняя мотивация.
Как мотивировать себя
Отложите в сторону телефон
Чтобы начать полноценный поиск мотивации, гаджеты лучшего всего отложить в сторону. Только в таком случае получиться погрузиться в себя.
Установите цели
Для начала стоит разобраться с тем, чего вы хотите добиться. Используйте метот SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound): он предлагает устанавливать цели, которые являются конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и ограниченными по времени.
Реалистичные и ясные цели помогают сосредоточиться на них.
Определите глобальную цель
После того, как маленькие цели поставлены, подумайте о чем-то более глобальном. Дело в том, что как только вы достигните одной цели, вам захочется большего.
Используйте правило двух минут
Если задача занимает две минуты и менее, выполняйте ее сразу. Такой подход помогает избежать накопления мелких задач, которые со временем могут показаться непосильными.
Требуйте обратную связь
Чтобы осознать достижения, нужна обратная связь. В таком случае вы поймете, что достигли многого, чего сами не видите.
Стоит помнить, что обратная связь не всегда положительная. Придется выслушать критику. Если она конструктивная, то это нормально.
Попробуйте метод обратного отсчета
Представьте свое идеальное будущее. Например, вам 75 лет, у вас есть свой загородный дом и большие накопления. Подумайте, что нужно сделать, чтобы этого добиться.
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