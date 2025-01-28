Москву украсили в преддверии китайского Нового года

«На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре праздничные арки дополнительно декорировали традиционными красными китайскими фонариками. Всесезонное “звездное небо” в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.