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Москву украсили в преддверии китайского Нового года

Центральный вход Московского зоопарка украсили лайтбоксы, флаги и светящиеся лайтдиски.

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы украсили центральные улицы и переулки столицы в честь китайского Нового года, который наступит 29 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса.

«На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре праздничные арки дополнительно декорировали традиционными красными китайскими фонариками. Всесезонное “звездное небо” в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Так, центральный вход Московского зоопарка украсили лайтбоксы, флаги и светящиеся лайтдиски. На территории разместили китайские красные фонарики и световые фигурки панд.

«За последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида», — заверили в мэрии.