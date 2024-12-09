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Москвичу вернули часть украденного у него балкона

Часть чужой площади сосед самовольно присоединил к собственному балкону, пока хозяин смежного балкона находился в отпуске. Суд обязал злоумышленника вернуть конструкцию в первоначальное состояние.

Источник: Hi-Tech Mail

Мосжилинспекиция в принудительном порядке обязала москвича, проживающего на западе столицы, вернуть конструкцию своего балкона в первоначальное состояние. Ранее этот собственник самовольно выполнил перепланировку, увеличив свой балкон на один метр за счет площади балкона своего соседа. Такой факт приводится в сообщении контролирующего ведомства.

В доме, где произошла эта история, балконы смежные. Пока владелец одного из них находился в отпуске, собственник второго демонтировал разделяющую балконы перегородку. И возвел новую, на один метр дальше прежней, говорится в сообщении. В результате площадь его балкона увеличилась, а соседского уменьшилась.

Административное правонарушение было зафиксировано жилищными инспекторами. Москвичу, незаконно присоединившему к своей недвижимости чужие метры, был выписан штраф и дано предписание привести конструкцию в первоначальное проектное состояние. Однако добровольно исправлять ситуацию тот не захотел, а попытался в двух судебных инстанциях оспорить и штраф, и необходимость уменьшить свой балкон, поясняют в Мосжилинспекции.

Суд с такой позицией не согласился. Теперь восстанавливать габариты балкона в исходном виде вид похитителю части чужой недвижимости придется по решению суда, а контролировать исполнение будут судебные приставы.