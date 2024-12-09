Москвичу вернули часть украденного у него балкона

В доме, где произошла эта история, балконы смежные. Пока владелец одного из них находился в отпуске, собственник второго демонтировал разделяющую балконы перегородку. И возвел новую, на один метр дальше прежней, говорится в сообщении. В результате площадь его балкона увеличилась, а соседского уменьшилась.