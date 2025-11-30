Москвичи жалуются на элитную парковку по цене квартиры, которой невозможно пользоваться

В Сети появился ролик, как в этом месте попытался припарковаться владелец кроссовера Nissan. Девушка за кадром посетовала, что в таком пространстве у пассажиров и детей нет шансов вылезти из автомобиля.
«Владельцы машины измерили расстояние, на которое можно открыть дверь, и насчитали всего 17 см, в которые даже трудно просунуть ногу», — пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что сейчас цены на парковки стали еще выше. В данный момент в жилом комплексе предлагают всего одно парковочное место стоимостью 7,7 млн рублей. Его площадь составляет 14,85 кв м.
Ранее в другом жилом комплексе Москвы произошел скандал. Мужчина потребовал убрать наряженную елку из подъезда, потому что она якобы оскорбляет его религиозные чувства.