Москвичи жалуются на элитную парковку по цене квартиры, которой невозможно пользоваться

Жители элитного жилого комплекса Москвы пожаловались на качество услуг парковки, за место на которой заплатили 4,5 млн рублей. Отмечается, что предоставленные парковочные места оказались слишком узкими, и из-за этого водителям едва удаётся выбраться из автомобиля после заезда.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Мослента

В Сети появился ролик, как в этом месте попытался припарковаться владелец кроссовера Nissan. Девушка за кадром посетовала, что в таком пространстве у пассажиров и детей нет шансов вылезти из автомобиля.

«Владельцы машины измерили расстояние, на которое можно открыть дверь, и насчитали всего 17 см, в которые даже трудно просунуть ногу», — пишет Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что сейчас цены на парковки стали еще выше. В данный момент в жилом комплексе предлагают всего одно парковочное место стоимостью 7,7 млн рублей. Его площадь составляет 14,85 кв м.

Ранее в другом жилом комплексе Москвы произошел скандал. Мужчина потребовал убрать наряженную елку из подъезда, потому что она якобы оскорбляет его религиозные чувства.