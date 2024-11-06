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Москвичи выбрали лучшие снимки столицы

Подведены итоги фотоконкурса «Наследие в объективе».

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Москва — город, который хочется фотографировать. Именно так считают участники проекта «Активный гражданин», в рамках которого завершился фотоконкурс «Наследие в объективе», посвященный фотопортретам столицы.

В этом году в конкурс впервые вошла категория «“Любители”: то есть, участие в ней принимали самые обычные жители и гости города, и судили их тоже простые москвичи. Отдельно фаворитов определяло и профессиональное жюри — из фотографов, деятелей искусств и специалистов столичного Департамента культурного наследия.

В этом году в конкурсе было пять номинаций:

  • «Посмотри в ОКНо» — художественные снимки объектов культурного наследия с необычного ракурса;
  • «Столичный движ — эпично и культурно» — портрет человека в пространстве объектов культурного наследия;
  • «От прошлого к будущему» — исторические здания, вплетенные в современный облик Москвы;
  • «Москва в кадре» — снимки мест, которые уже попадали в объектив кинематографистов;
  • «Наследие с эффектом» — объекты культурного наследия, преображенные при помощи фильтров, монтажа или необычной обработки.

Фотографии победителей можно посмотреть в фотогалерее — а подробности о конкурсе узнать на сайте Правительства Москвы.