Москвичи выбрали лучшие снимки столицы

15
Москва — город, который хочется фотографировать. Именно так считают участники проекта «Активный гражданин», в рамках которого завершился фотоконкурс «Наследие в объективе», посвященный фотопортретам столицы.
В этом году в конкурс впервые вошла категория «“Любители”: то есть, участие в ней принимали самые обычные жители и гости города, и судили их тоже простые москвичи. Отдельно фаворитов определяло и профессиональное жюри — из фотографов, деятелей искусств и специалистов столичного Департамента культурного наследия.
В этом году в конкурсе было пять номинаций:
- «Посмотри в ОКНо» — художественные снимки объектов культурного наследия с необычного ракурса;
- «Столичный движ — эпично и культурно» — портрет человека в пространстве объектов культурного наследия;
- «От прошлого к будущему» — исторические здания, вплетенные в современный облик Москвы;
- «Москва в кадре» — снимки мест, которые уже попадали в объектив кинематографистов;
- «Наследие с эффектом» — объекты культурного наследия, преображенные при помощи фильтров, монтажа или необычной обработки.
Фотографии победителей можно посмотреть в фотогалерее — а подробности о конкурсе узнать на сайте Правительства Москвы.