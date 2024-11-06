Москвичи выбрали лучшие снимки столицы

В этом году в конкурс впервые вошла категория «“Любители”: то есть, участие в ней принимали самые обычные жители и гости города, и судили их тоже простые москвичи. Отдельно фаворитов определяло и профессиональное жюри — из фотографов, деятелей искусств и специалистов столичного Департамента культурного наследия.