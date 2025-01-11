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Москвичи в начале года чаще всего жалуются на апатию и депрессивные состояния — психологи

В минувшие новогодние праздники жители столицы чаще всего обращались к специалистам телефона неотложной психологической помощи 051 с жалобами на одиночество и недостаток общения, а в первые дни года их беспокоит апатия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора столичной Службы психологической помощи населению Иннокентий Постников.

Источник: Freepik

«Перед Новым годом и во время праздников основные темы обращений были связаны с одиночеством, недостатком общения, проблемами в личных отношениях, расставаниями и тревожностью. Звонившие часто оказывались теми, кто по различным причинам остался один в эти дни: кто-то скучал по близким людям или детям, а у кого-то возникли сложности после разрыва отношений, и они хотели бы их возобновить. В первые дни нового года самыми частыми запросами были жалобы на депрессивные состояния, апатию, снижение настроения, страх одиночества или обиду. Звонки поступали и с вопросами о смысле жизни, самореализации и отсутствии работы», — сказал Постников.

Он отметил, что количество звонков на телефон 051 осталось на уровне предыдущих лет. Всем обратившимся психологи помогли эмоционально стабилизироваться и найти пути решения проблем.

«Если говорить про общую картину, то содержание звонков, поступающих на телефон неотложной психологической помощи, не изменилось — людей по-прежнему беспокоит ряд основных тем, с которыми они обращаются к психологам. Но, кроме этого, нам звонили и те, кто просто хотел поздравить с праздниками, поблагодарить и сказать добрые слова», — добавил Постников.