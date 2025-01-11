Москвичи в начале года чаще всего жалуются на апатию и депрессивные состояния — психологи

«Перед Новым годом и во время праздников основные темы обращений были связаны с одиночеством, недостатком общения, проблемами в личных отношениях, расставаниями и тревожностью. Звонившие часто оказывались теми, кто по различным причинам остался один в эти дни: кто-то скучал по близким людям или детям, а у кого-то возникли сложности после разрыва отношений, и они хотели бы их возобновить. В первые дни нового года самыми частыми запросами были жалобы на депрессивные состояния, апатию, снижение настроения, страх одиночества или обиду. Звонки поступали и с вопросами о смысле жизни, самореализации и отсутствии работы», — сказал Постников.