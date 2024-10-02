Москвичи устроили в квартире собственный Версаль

Внутреннее убранство выдержано в стиле барокко с присутствием пастельных тонов. Потолки в комнатах декорированы лепниной и фресками с античными сюжетами, люстры встроены в гипсовые медальоны с изображением фруктовой вазы. Одни стены украшены полотнами художников, другие — отделаны тканью. Торжественность помещениям добавляют каннелированные колонны. На полу уложен художественный паркет с цветочным орнаментом. Не меньше поражает и санузел: раковина, унитаз и биде расписаны вручную. Новые владельцы намерены отказаться от кричащей роскоши и оформить квартиру в минималистичном скандинавском стиле.