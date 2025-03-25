Москвичи оценят программу возрождения ВДНХ

«Мы комплексно возрождаем главную выставку страны уже на протяжении 10 лет и за это время не останавливались ни на миг. Большинству павильонов вернули их исторический облик, появились современные музеи, творческие, детские, спортивные и образовательные пространства. Приглашаю москвичей поделиться своим мнением», — отметила Сергунина.