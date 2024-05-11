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Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Статистика портала mos.ru показала, что москвичи часто называют своих питомец в честь русских писателей и поэтов, исторических личностей, а также героев отечественных мультфильмов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: Freepik

«Жители столицы не упускают возможность назвать котов знаковыми именами из литературы … Любители русской классики зарегистрировали на mos.ru 57 котов в честь Александра Пушкина и восемь котов в честь поэта Сергея Есенина», — приводятся на сайте слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.

Кроме того, москвичи называют питомцев в честь героев мировой истории: так, на портале зарегистрированы 11 собак по кличке Ричард Львиное Сердце, девять собак по имени Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт.

Популярно также имя героя российской детской мультипликации Лунтика, в его честь в Москве зовут более 90 кошек и 43 собаки.

Отмечается, что Муся, Боня и Арчи стали самыми популярными именами кошек и собак, живущих у москвичей.