Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов

«Жители столицы не упускают возможность назвать котов знаковыми именами из литературы … Любители русской классики зарегистрировали на mos.ru 57 котов в честь Александра Пушкина и восемь котов в честь поэта Сергея Есенина», — приводятся на сайте слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.
Популярно также имя героя российской детской мультипликации Лунтика, в его честь в Москве зовут более 90 кошек и 43 собаки.
Отмечается, что Муся, Боня и Арчи стали самыми популярными именами кошек и собак, живущих у москвичей.