Москвичи часто называли котов в честь писателей и поэтов

«Жители столицы не упускают возможность назвать котов знаковыми именами из литературы … Любители русской классики зарегистрировали на mos.ru 57 котов в честь Александра Пушкина и восемь котов в честь поэта Сергея Есенина», — приводятся на сайте слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.

Кроме того, москвичи называют питомцев в честь героев мировой истории: так, на портале зарегистрированы 11 собак по кличке Ричард Львиное Сердце, девять собак по имени Микеланджело, а также кот Наполеон Бонапарт.