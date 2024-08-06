Москвич, уставший бороться со слизнями, сделал из них варенье

Казалось бы, что может быть необычнее огуречного варенья, изготавливаемого на День огурца в Суздале, однако нет предела «совершенству». Житель Орехово-Борисово, уставший бороться с испанскими слизнями, решил подойти к вопросу нестандартно, закатав вредителей в банку.
В июне 2024 года началось ежегодное нашествие испанских слизней в Подмосковье. Немного позднее, моллюски, надоев дачникам, переползли в Москву, обосновавшись в Коломенском, Сокольниках, Орехово-Борисовом и даже на Патриарших прудах.
Пока москвичи боролись с вредителями с помощью дорогостоящих средств, житель Орехово-Борисово решил устроить свою вендетту, сделав из слизней «варенье». Он приправил испанских слизней и закатал их в банку. С виду кулинарный изыск можно перепутать с засоленными сморчками или белыми грибами. Правда, есть необычное варенье — нельзя, так как это может привести к интоксикации.
Кстати, уже знаете, как и когда появилось «классическое» варенье? Об этом у нас есть отдельный материал.
Кристина Корчанова