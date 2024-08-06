Москвич, уставший бороться со слизнями, сделал из них варенье

Пока москвичи боролись с вредителями с помощью дорогостоящих средств, житель Орехово-Борисово решил устроить свою вендетту, сделав из слизней «варенье». Он приправил испанских слизней и закатал их в банку. С виду кулинарный изыск можно перепутать с засоленными сморчками или белыми грибами. Правда, есть необычное варенье — нельзя, так как это может привести к интоксикации.