Москвич дважды запутался в штанах

С необычной просьбой о помощи обратился в полицию житель одной из квартир на Кусковской улице на востоке Москвы: мужчина запутался в собственных штанах.
Об инциденте сообщил телеграм-канал Baza. Пострадавший позвонил по номеру «112» и описал свою проблему так: «Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить».
Полицейские приехали на вызов и вызволили мужчину из плена собственных штанов, но уже через полчаса он снова обратился в полицию и сообщил, что его опять «захватила» одежда.
Чем закончилась история, был ли третий вызов и какой марки злополучные штаны, пока неизвестно.
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